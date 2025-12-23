Le retour de Valve sur le marché des consoles de salon se précise. Une fuite, attribuée à l'expert VR Brad Lynch, a mis en lumière ce qui serait la vidéo d'introduction de la très attendue Steam Machine. La séquence, bien que courte et silencieuse, est un indice matériel de plus que le projet, héritier spirituel du Steam Deck, prend forme.

Que révèle cette vidéo exactement ?

La séquence est brève mais efficace. Elle montre une animation stylisée où des formes géométriques s'assemblent pour former le contour d'une boîte, qui se transforme ensuite en logo Steam. Découverte via du datamining dans les fichiers de la plateforme Steam, la vidéo est pour l'instant dépourvue de bande sonore.

Steam Machine’s Startup Video pic.twitter.com/YnYi1ysMfa — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) December 17, 2025

Ce silence suggère une version de travail, non finalisée. L'essentiel est là : une identité visuelle sobre et moderne qui confirme que Valve soigne les détails de l'expérience utilisateur dès l'allumage de sa future machine. C'est une signature, un premier contact avec le produit.

Quelle est la crédibilité de cette fuite ?

L'information provient de Brad Lynch, connu sur X (anciennement Twitter) sous le pseudonyme SadlyItsBradley. Sa réputation dans le milieu de la réalité virtuelle et ses antécédents en matière de découvertes dans les fichiers de Valve confèrent un poids certain à cette publication. Bien que niée ni confirmée officiellement, la source est jugée fiable par de nombreux observateurs.

Valve, fidèle à sa culture du secret, n'a pas commenté cette fuite. Cependant, l'origine de la vidéo, la base de données de Steam, rend l'hypothèse d'un simple fan-made très improbable. Tout porte à croire qu'il s'agit bien d'un asset officiel en cours de développement.

Quelles sont les implications pour l'écosystème Valve ?

Cette révélation s'inscrit dans un contexte plus large : la stratégie matérielle de Valve. Après le succès phénoménal du Steam Deck, l'entreprise entend transposer cette expérience PC portable optimisée au salon. La Steam Machine est perçue comme la pièce maîtresse de cet écosystème, complétée par un nouveau Steam Controller et potentiellement un nouveau casque VR.

L'animation de démarrage est plus qu'un détail. Elle symbolise la transition entre le monde du PC pur et dur et une expérience plus "console", accessible et immédiate. C'est un signal envoyé aux joueurs : la prochaine machine de Valve combinera la puissance du PC avec la simplicité d'une console de salon. La sortie est pressentie pour 2026.

Foire Aux Questions (FAQ)

La Steam Machine est-elle une simple mise à jour ?

Non, il s'agit d'un nouveau concept de PC gaming compact pour le salon, s'inspirant fortement des logiciels et de l'ergonomie développés pour le Steam Deck.

Le son de la vidéo sera-t-il ajouté plus tard ?

Très probablement. Le fait que la vidéo soit muette indique qu'il s'agit d'une version de travail. Une signature sonore est quasi certaine pour la version finale.

Quel sera le prix de la Steam Machine ?

Aucun prix officiel n'a été annoncé, mais des sources internes à Valve, relayées par des personnalités comme Linus Sebastian, suggèrent un positionnement tarifaire "proche d'un PC, pas d'une console".