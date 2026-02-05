Valve confirme le report du lancement de sa nouvelle gamme de matériel, incluant la très attendue Steam Machine. Initialement prévue pour début 2026, la sortie est repoussée dans la première moitié de l'année en raison de la flambée des prix des composants.

Le coût final des appareils, notamment la console, est désormais au cœur de toutes les incertitudes.

Annoncée en grande pompe en novembre dernier, la nouvelle offensive matérielle de Valve était attendue pour le premier trimestre 2026. Cependant, la firme de Gabe Newell vient de confirmer que le calendrier de sortie, ainsi que les tarifs, doivent être entièrement réévalués face à une crise industrielle majeure.

Une pénurie de composants qui rebat les cartes

La raison principale de ce contretemps est la violente crise qui frappe le marché des puces mémoire et du stockage. Valve explique dans une communication officielle que la disponibilité limitée et les prix croissants de ces composants critiques l'obligent à "revoir sa copie".

Cette situation n'est pas nouvelle, mais son intensification a pris de court de nombreux acteurs du secteur. Les joueurs PC ont vu le prix de la RAM tripler, voire quadrupler, une grande partie de la production étant réorientée vers les serveurs dédiés à l'intelligence artificielle, bien plus rentables pour les fabricants. Cette pénurie de mémoire est donc au centre du problème.

Quel sera le véritable coût de la Steam Machine ?

L'impact le plus direct de cette conjoncture se ressentira sur le portefeuille des consommateurs. Alors que le prix restait la grande inconnue, Valve avait initialement indiqué que sa Steam Machine se positionnerait "plus près de l'entrée de gamme du monde PC" que des consoles traditionnelles.

Les déclarations de Pierre-Loup Griffais, ingénieur chez Valve, avaient déjà tempéré les attentes : la machine ne sera pas vendue à perte. L'objectif est de proposer un tarif compétitif par rapport à un PC assemblé aux performances équivalentes, ce qui place la barre bien au-dessus des 500 dollars d'une console classique. Les estimations tablent désormais sur une fourchette oscillant entre 700 et 800 dollars.

Entre déclarations officielles et incertitudes

Cette annonce de report intervient curieusement juste après que Lisa Su, la PDG d'AMD, ait affirmé que Valve était "en bonne voie" pour une expédition début 2026. Il semble que cette déclaration se concentrait uniquement sur la production du processeur AMD qui équipera la console, sans prendre en compte les autres maillons de la chaîne logistique.

Pour justifier son positionnement tarifaire, Valve met en avant des fonctionnalités difficiles à répliquer sur un PC fait maison, comme le format compact, le fonctionnement silencieux ou encore l'intégration poussée de fonctions comme le HDMI CEC.

Malgré tout, l'entreprise reste prudente et se garde bien d'avancer une nouvelle date ou un prix ferme, promettant des nouvelles "dès que possible". L'objectif de la première moitié de 2026 reste maintenu, mais la route semble semée d'embûches.