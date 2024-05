Le giga-casting permet de mouler de larges pièces du châssis grâce à d'immenses gigapresses et doit permettre de simplifier et d'accélérer le procédé de production qui fait habituellement appel à l'assemblage de différentes pièces par soudage tout en apportant une plus grande homogénéité dans la structure du véhicule, ainsi qu'une réduction de poids, toujours utile pour les véhicules électriques alourdis par leurs batteries.

Le constructeur Tesla l'exploite depuis 2020 et a été suivi dans cette tendance par d'autres constructeurs. Pour aller plus loin dans cette logique, il avait mis en avant la possibilité future de mouler un châssis entier en une seule pièce pour de futurs véhicules électriques.

Toutefois, l'agence Reuters affirme qu'il aurait finalement renoncé à cette possibilité et aurait choisi de rester sur les techniques récentes d'assemblage du châssis en trois parties, l'avant et l'arrière étant moulé en gigacasting avec la partie centrale portant les batteries soudée entre les deux, une technique déjà utilisée pour le Model Y et le pickup électrique Cybertruck.

Refonte stratégique au coeur de Tesla

La chute des ventes de ses véhicules et la pression de la concurrence obligeraient à repenser la stratégie de production et à repousser l'utilisation de cette technique par ailleurs critiquée pour son impact environnemental et la problématique du remplacement de la pièce, bien plus coûteuse à produire, transporter et installer que de petits éléments.

Le giga-casting permettrait donc au constructeur de réduire ses coûts mais risque d'être beaucoup plus onéreux pour le propriétaire du véhicule en cas d'accident qu'un assemblage classique de pièces plus petites.

Pour Reuters, c'est un nouvel exemple des revirements stratégiques à l'oeuvre chez Tesla pour tenir le choc de sa phase de transition, dans l'attente de nouveaux modèles qui n'arriveront sans doute que l'an prochain au mieux.

Le constructeur a déjà décidé de se séparer de 10% de ses effectifs et a perdu un certain nombre de talents que la concurrence se fera vraisemblablement un plaisir d'accueillir.

La suppression de l'ensemble de l'équipe en charge du développement des réseaux de charge Supercharger a créé un choc et souligné les bouleversements à l'oeuvre au sein de la firme.

Des robotaxis à défaut d'une Tesla Model 2

Elon Musk, patron de Tesla, semble désormais miser sa croissance sur l'essor des véhicules autonomes et prépare une annonce autour des " robotaxis " au mois d'août, un domaine évoqué à de multiples reprises comme un moyen pour les propriétaires de véhicules de générer des revenus en les faisant circuler de façon autonome lorsqu'ils ne sont pas utilisés personnellement.

La même agence Reuters a affirmé il y a peu que le développement d'une Tesla Model 2 à 25 000 dollars avait été interrompu, ce que le constructeur a confirmé ensuite à demi-mot en indiquant que son futur véhicule abordable n'utiliserait finalement pas totalement la plate-forme de nouvelle génération et pourra être produit sur les lignes de production actuelles.

Cette Model 2 aurait dû en principe utiliser le giga-casting pour mouler l'ensemble de son châssis en une seule pièce. Il faudra sans doute patienter plus longtemps que prévu pour mettre en place cette innovation.