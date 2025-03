Alors que le milliardaire Elon Musk poursuit la traque des dépenses inutiles au sein du gouvernement américain et fait monter une certaine colère face aux licenciements de fonctionnaires et à l'arrêt de nombreux programmes internationaux d'aide financière, le constructeur Tesla, qu'il dirige, fait les frais de ce mécontentement.

Concessions et véhicules taggués voire incendiés, effondrement des ventes dans plusieurs zones géographiques, la firme n'est pas épargnée et doit faire face à de nouvelles difficultés qui inquiètent les investisseurs, faisant durement chuter son cours en Bourse.

Les vendeurs à découvert, honnis de tout temps par Elon Musk, prennent leur revanche et, tandis que Donald Trump s'est transformé en promoteur de la marque, certains propriétaires de véhicules Tesla tendent à s'en séparer par contestation des actions d'Elon Musk ou pour éviter de devenir la cible de représailles aveugles.

Les Tesla débarquent en masse sur le marché de l'occasion

Les véhicules Tesla sont beaucoup plus nombreux sur le marché de l'occasion depuis plusieurs semaines et avec des tarifs sacrifiés pour en accélérer la vente, que soit entre particuliers ou par l'intermédiaire de plates-formes spécialisées.

Selon un décompte du journal La Tribune, les annonces en France auraient augmenté de 30% par rapport à début 2024 et même de 50% le mois dernier sur le site Leboincoin automobile avec plus de 10 000 annonces en cours.

Tesla Model Y restylée

Avec une profusion d'offre et une baisse restreinte, les prix ne peuvent se maintenir et les tarifs pour ces Tesla d'occasion sont en baisse en moyenne de 3000 euros, soit un recul de 10%.

De 40 000 euros en prix de départ neuf, il est possible de trouver des Tesla Model 3 jusqu'à moitié prix en occasion et autour de 30 000 euros pour le SUV compact Tesla Model Y.

Elon Musk, une image écornée qui rejaillit sur Tesla

Il s'agit pour le moment d'une adaptation à la demande et non d'un effondrement des prix mais qui reste difficile à gérer pour le constructeur. Le marché de l'électrique est déjà très concurrentiel et le rejet des actions d'Elon Musk rejaillissant sur la marque ne fait que compliquer un contexte déjà adverse.

La marque a lancé des restylages de ses Model 3 et Y (en début d'année pour cette dernière, ce qui se révèle un timing difficile) pour relancer ses ventes mais elle ne dispose toujours pas de nouveaux modèles et notamment des véhicules électriques plus abordables qui lui permettraient de trouver un nouveau public et de mieux s'aligner sur les offres tarifaires chinoises très agressives.

Même en découplant le personnage d'Elon Musk de Tesla, en nommant un nouveau CEO plus consensuel par exemple, il reste à voir si l'image de marque pourra être restaurée et si le public reviendra progressivement vers le constructeur, peut-être par la voie des véhicules autonomes comme le Cybercab, nouveau dada de l'homme d'affaires. Pour le moment, difficile de faire autrement que de laisser passer l'orage.