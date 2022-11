Les échéances sont encore lointaines mais elles rappellent que le marché automobile va se trouver transformé dans les prochaines années. L'échéance de 2035 qui mettra fin à la vente de véhicules thermiques neufs approche mais, avant cela, la mise en place des ZFE (zones à faibles émissions) ces prochaines années va bousculer les habitudes.

Sans la bonne vignette Crit'Air, des zones urbaines deviendront inaccessibles bon une grande partie des véhicules actuels et les véhicules électriques risquent de devenir la seule option possible.

Le segment des véhicules hybrides rechargeables est touché de plein fouet par les interrogations et futures applications des réglementations en termes d'émissions de gaz à effet de serre.

Première baisse des ventes en Europe

La catégorie de la voiture hybride rechargeable recule pour la première fois en Europe de 6% au troisième trimestre 2022 avec un volume de 184 000 unités, selon les données de l'ACEA (Association européenne des constructeurs).

La chute est particulièrement marquée en France (-14,3%) et en Italie (-22,2%) alors que le marché automobile s'est légèrement repris ce trimestre en Europe. Si les ventes de voitures hybrides non rechargeables restent stables, la part des véhicules 100% électriques dans les ventes de voitures neuves continue de progresser rapidement.

Les modèles hybrides rechargeables, qui profitent d'un bonus écologique en cumulant moteur thermique et moteur électrique / petite batterie électrique à recharger, ne trouvent plus grâce aux yeux des consommateurs et surtout des entreprises, du fait d'un contexte économique compliqué.

L'hybride non rechargeable reste stable

La contrainte de la recharge régulière, la faible autonomie en électrique, le poids ajouté au véhicule et la surconsommation de carburant associée constituent des obstacles de moins en moins acceptables dans le contexte de l'évolution du paysage automobile.

Il faut aussi prendre en compte la perspective de l'achat d'un véhicule neuf qui risque de perdre rapidement en valeur tout en étant rejeté de certaines zones de circulation. La motorisation d'un véhicule hybride est également complexe et onéreuse.

Les hybrides non rechargeables, dont la batterie se recharge en roulant et par régénération au freinage, leur sont largement préférées (22,6% de part de marché, presque 500 000 exemplaires vendus), même si elles entreront elles aussi dans le périmètre des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre et ne donnent pas accès à la fameuse vignette Crit'Air 0 des voitures électriques.

Le segment des véhicules purement électriques a d'ailleurs progressé de 22% sur un an et représente désormais 11,9% des ventes de voitures neuves (259 000 unités vendues). En France, leurs ventes dépassent celles du diesel depuis le mois de septembre.