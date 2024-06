Les ventes de véhicules ont légèrement reculé en Europe au mois de mai, affichant un recul de 3% et une tendance à la baisse sur les principaux marchés européens à l'exception de l'Espagne.

Le marché reste cependant dans une tendance positive depuis le début de l'année avec une croissance affichée de 4,6%, soit 4,6 millions d'unités vendues, le marché français se trouvant dans la moyenne (+4,9%).

L'électrique en faible croissance, l'hybride en force

Sur le mois de mai, le marché des véhicules électriques représente une part de marché de 12,5% en Europe, en recul par rapport aux 13,8% observés à la même période l'an dernier.

Les ventes ont connu un recul de 12% sur le mois de mai mais ce dernier est pour une bonne part lié aux marchés allemands (-30%) où les aides d'Etat ont été supprimées, et les Pays-Bas (-11,7%) tandis que la France a connu une hausse des ventes de 5,4%.

Depuis le début de l'année, les ventes de véhicules électriques sont en croissance de 2% par rapport à l'année dernière. Si la progression est modeste, c'est aussi du fait du succès des véhicules hybrides non rechargeables qui constituent l'alternative privilégiée aux véhicules thermiques.

Les hybrides rechargeables, critiquées pour leur impact environnemental, continuent de perdre du terrain et ne représentent plus qu'un peu plus de 6% du marché.

Les véhicules essence toujours dominants

Avec près de 30% de part de marché, cette catégorie reste derrière celle des véhicules à essence (35,5%) mais loin devant le diesel (13%) qui fait jeu presque égal avec l'électrique pur, et c'est la seule à avoir connu une croissance de plus de 10%.

Les véhicules à essence restent toujours la catégorie reine en Europe tout en connaissant une légère érosion des ventes (-5%). Elle est plus prononcée pour les véhicules diesel (-11%), dont les ventes sont en forte baisse en France (-25%) mais restent soutenues en Allemagne (+3,2%).

Il reste à voir quelles seront les conséquences de la remontée des taxes douanières sur le prix des véhicules électriques importés de Chine décidée après une investigation européenne sur les aides d'Etat chinoises aux constructeurs pour conquérir rapidement les marchés.