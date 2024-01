D'ici 2035, les véhicules avec motorisation thermique ne seront plus proposés à la vente en Europe, ne laissant comme option que les véhicules électriques. La transition se prépare avec une progression sensible des ventes de véhicules purement électriques ou hybrides au fil des trimestres.

Les motorisations thermiques, essence et diesel, avaient fait de la résistance jusqu'à présent mais l'année 2023 est bien celle de la bascule vers l'électrique, à la faveur d'un marché automobile français en phase de reprise (+16,1% soit 1,77 million de véhicules écoulés) après une difficile phase post-pandémie.

L'électrique devant le thermique

La part des véhicules électriques et hybrides a donc représenté 50,3% des véhicules neufs vendus en France en 2023 en profitant du recul des ventes de véhicules diesel, ancien champion des ventes, tandis que les modèles à essence continuent de faire de la résistance.

Le choix d'une motorisation électrique reste toujours plus onéreux que sont équivalent thermique mais les gammes se sont étoffées et les prix s'étalent plus largement, offrant un plus grand choix.

On commence ainsi à voir arriver sur le marché des véhicules électriques passant sous la barre des 25 000 €, sous forme de petites citadines, même si les SUV électriques conservent leur pouvoir de séduction, au risque de reproduire les mêmes erreurs qu'en thermique.

De nombreux dispositifs en soutien de la transition vers l'électrique

Le nouveau bonus écologique va se réduire mais l'introduction du score environnemental doit pousser les consommateurs à choisir des modèles produits en Europe.

Il reste à voir si le système de leasing social à 100 € / mois pour s'équiper dun véhicule électrique à moindre coût et destiné aux ménages plus modestes portera ses fruits.

Par ailleurs, le succès de l'électrique dans le temps dépendra aussi des infrastructures disponibles. L'installation de bornes de charge publiques reste un gros chantier qui devra aller vite pour atteindre l'objectif de 400 000 bornes d'ici 2030 (on en est à environ 140 000) tandis que des dispositifs sont mis en place pour faciliter l'équipement dans les copropriétés, encore trop rarement dotées de bornes.