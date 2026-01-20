Van Rysel, la marque haute performance de Decathlon, a secoué le salon VeloFollies en présentant le FTP². Ce n'est pas un vélo destiné à la vente. C'est un concept, une déclaration d'intention très prometteuse.

Il s'agit d'un vélo électrique conçu pour "doubler la puissance fonctionnelle au seuil" (FTP), transformant n'importe quel amateur en athlète capable de toucher du doigt les vitesses des professionnels. Un projet radical qui sert de banc d'essai pour les technologies de demain.

Quelle est la puissance cachée sous ce design futuriste ?

Au cœur du projet FTP² se trouve une puissance phénoménale. Van Rysel a intégré un moteur moteur Mahle M40, habituellement destiné au VTT, capable de fournir un couple de 105 Nm et jusqu'à 850 watts en crête. Totalement libéré des bridages légaux, il ne se contente pas d'assister : il multiplie la force du cycliste par quatre, projetant l'engin à des vitesses comprises entre 45 et 100 km/h.

Cette approche est une réponse directe à la frustration de l'industrie face aux limites réglementaires de 25 ou 32 km/h, jugées obsolètes pour des cyclistes sportifs. Pour maîtriser cette débauche de puissance, un logiciel spécifique a été développé, tandis que le moteur et la batterie, intégrés au cadre, sont refroidis par des ailettes pour garantir la sécurité à haute vitesse et éviter toute surchauffe.

Comment l'aérodynamisme a-t-il été poussé à l'extrême ?

À de telles vitesses, l'aérodynamisme devient une question de survie. Libéré des contraintes UCI qui régissent la compétition, le cadre en carbone du FTP² adopte des formes radicales. Son design en Y, sans tube de selle, et ses profils NACA rappellent les machines de contre-la-montre les plus extrêmes. C'est un objet sculpté pour fendre l'air.

La fourche à deux parties, inspirée des vélos de piste, et le cockpit inspiré de la Formule 1 complètent cette quête de performance. Depuis le guidon, le pilote contrôle tout : vitesses, assistance moteur, et même le serrage de ses chaussures. L'objectif est clair : permettre une concentration totale sur le pilotage, un facteur de sécurité crucial quand le paysage défile à toute allure.

Pourquoi ce projet va-t-il au-delà d'un simple vélo ?

Le FTP² n'est pas qu'un vélo, c'est un écosystème complet. Van Rysel a développé conjointement le cadre, le casque, la combinaison et les chaussures. C'est dans ce dernier domaine que l'innovation est la plus spectaculaire, avec trois brevets en cours de dépôt. Une véritable fusion entre l'homme et la machine.

La technologie "No-Pedal" intègre l'axe directement dans la semelle carbone, la chaussure devenant littéralement la pédale pour un transfert de puissance optimal. Le serrage motorisé et sans fil, contrôlé depuis le cockpit, permet des ajustements micrométriques en pleine course. Enfin, une étude aérodynamique poussée a abouti à une chaussure au profil NACA, dotée d'un diffuseur pour canaliser l'air. C'est un condensé de technologie au service de la performance pure.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Van Rysel FTP² sera-t-il un jour en vente ?

Non, Van Rysel a confirmé qu'il s'agit d'un pur concept-bike. Il est non commercialisable et techniquement illégal sur route ouverte. Cependant, des technologies développées pour ce projet, comme le casque modulaire X-Clip ou certains éléments de la combinaison, seront intégrées dans les futurs produits de la marque.

Quelle est la vitesse maximale du FTP² ?

Grâce à son moteur Mahle M40 débridé et à sa conception aérodynamique, Van Rysel annonce que le vélo peut atteindre des vitesses théoriques comprises entre 45 et 100 km/h, en fonction des conditions, du terrain et de l'effort fourni par le cycliste.

Qu'est-ce que le concept "No-Pedal" des chaussures ?

C'est une technologie brevetée où l'axe de la pédale est directement intégré dans la semelle en carbone de la chaussure. La chaussure devient la pédale, ce qui élimine les cales, abaisse le centre de gravité et optimise le transfert de puissance sans aucune perte d'énergie.