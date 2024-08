On commence avec le vélo électrique pliable Colorway BK6.

Avec un moteur de 250 W, il peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et gravir des pentes de 25 degrés. La batterie amovible de 15 Ah / 36 V offre une portée pouvant aller de 45 à 100 km.

Robuste, il est doté d'un cadre en acier au carbone Q195 et de pneus de 20 pouces résistants à l'usure et aux crevaisons.

Choisissez entre le mode pédale classique et le mode assistance électrique. L'écran LCD fournit des informations détaillées telles que la vitesse ou le niveau de batterie et vous permet de naviguer facilement entre les différentes fonctions.

Les freins à disque avant et arrière offrent un amortissement doux et une bonne absorption des chocs, et on trouve également des phares LED ainsi que des réflecteurs avant et arrière.

Le vélo électrique pliable Colorway BK6 modèle 15 Ah / 36 V est disponible en noir ou blanc à 659,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit une remise de 40 % sur Cdiscount avec livraison gratuite. Le site officiel indique un prix de base de 1 199,99 €.



On continue avec l'écran PC gaming TITAN ARMY P2510H.

D'une taille de 24,5 pouces, il offre un design sans cadre sur trois côtés, une résolution de 1920 x 1080, un taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz et un temps de réponse GTG de 1 ms.

Profitez de couleurs plus claires et naturelles avec une couverture de 99 %, une gamme de couleurs sRGB et un rapport de contraste de 3000:1.

L'écran LCD HVA rapide améliore le temps de réponse et affiche des noirs profonds et des blancs éclatants, surpassant ainsi les panneaux VA traditionnels.

Il utilise des LED à faible lumière bleue pour le rétroéclairage et un logiciel pour filtrer la lumière bleue nocive. La technologie de gradation DC réduit la fatigue oculaire, et le mode vision nocturne peut être activé pour ajuster la luminosité de l'écran de jeu en temps réel sans surexposer la clarté.

La prise en charge HDR10 offre une luminosité accrue et améliore le contraste entre les zones claires et sombres pour des images plus réalistes. Avec les modes prédéfinis HDR Auto, HDR Gaming et HDR Landscape, vous pouvez profiter de films et de jeux de manière plus immersive. Jusqu'à 10 niveaux d'amélioration des couleurs et 5 niveaux d'amélioration du contraste produisent des couleurs vives et saturées ainsi qu'une performance des couleurs améliorée.

La technologie de synchronisation adaptative synchronise le taux de rafraîchissement du moniteur avec la fréquence d'images de la carte graphique, réduisant ainsi la latence et le décalage du signal pour des performances de jeu optimisées. L'ajustement de la luminosité du champ sombre de 0 à 100 améliore les détails dans les jeux à thème sombre.

10 modes de scénario prédéfinis vous permettent de régler les paramètres de manière flexible et le moniteur prend également en charge les modes d'écran partagé PIP et PBP, facilitant le multitâche.

L'écran PC gaming TITAN ARMY P2510H est proposé en précommande à 119,99 € avec le code 8R9APFDY sur Geekbuying et livré gratuitement depuis la Pologne. Le site officiel indique un prix d'environ 146 €.

Enfin, on finit notre top 3 avec le mini PC NiPoGi AM06 Pro.

Équipé du processeur Zen 3 AMD Ryzen 7 5800U à 8 cœurs et 16 threads pouvant atteindre une fréquence jusqu'à 4,4 GHz, il offre des performances graphiques exceptionnelles et une expérience de jeu fluide.

Le AM06 PRO est doté de 32 Go de RAM DDR4 double canal, extensible jusqu'à 64 Go (2x 32 Go) et d'un SSD M.2 NVMe de 512 Go (extensible jusqu'à 2 To). Il supporte également une extension SSD / HDD externe de 2,5" jusqu'à 2 To.

Le mini PC dispose de 2 ports Ethernet RJ45 Gigabit, 1 port DP, 1 port HDMI 2.0, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, 1 port audio et 1 port Type-C. Les fonctionnalités Wake On LAN, RTC Wake et Auto Power On sont également disponibles. Le WiFi 6 double bande et le Bluetooth 5.2 sont pris en charge.

Profitez d'un affichage sur triple écran avec une sortie 4K HD via les ports HDMI, DP et Type-C, alimentés par les graphiques AMD Radeon 7 Core 1800 MHz.

Le mini PC NiPoGi AM06 Pro est en ce moment à 379 € au lieu de 599 €, soit une remise de 37 % sur Amazon.



