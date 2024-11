On commence avec le vélo électrique Fiido C21.

Conçu avec un cadre en aluminium 700C, il est équipé d’un moteur de 250W. Avec une autonomie pouvant atteindre 100 km en mode ECO, il offre une conduite naturelle et agréable, grâce au système de capteur de couple Mivice qui optimise l’effort des deux jambes pour un pédalage fluide et réactif.

Les roues 700C équipées de pneus CST assurent confort et stabilité, tandis que les freins hydrauliques TEKTRO offrent un contrôle précis et un freinage efficace dans toutes les conditions.

Avec sa transmission à 9 vitesses signée L-TWOO, le Fiido C21 s'adapte facilement à tous les terrains. Son écran LCD de 2,4 pouces offre une visibilité parfaite quelles que soient les conditions météo.

Retrouvez le Fiido C21 en promotion à 999 € au lieu de 1 799 € (prix officiel), soit une remise de 44 % sur Cdiscount avec livraison gratuite.



On continue avec le casque audio filaire Sennheiser HD 599.

Propulsé par la technologie de transduction exclusive de Sennheiser, notamment le système Ergonomic Acoustic Refinement (E.A.R.), il canalise le son directement dans vos oreilles pour une expérience d'écoute immersive et précise.

Les écouteurs offrent des performances spatiales d’un réalisme exceptionnel grâce aux transducteurs haut de gamme exclusifs de Sennheiser, et leurs coussinets doux et remplaçables garantissent un confort optimal pour des sessions prolongées.

Le Sennheiser HD 599 en marron et ivoire est en ce moment à 79 € au lieu de 219,90 € (prix officiel), soit une remise de 64 % sur Darty avec la livraison offerte. Il est également disponible au même prix en noir sur Amazon.



On termine avec l'enceinte sans fil Ultimate Ears Hyperboom.

Conçue pour délivrer un son massif, riche et pur avec des basses puissantes et immersives, elle dispose d'un égaliseur adaptatif qui ajuste automatiquement le son en fonction de l’environnement.

Elle offre la possibilité de connecter jusqu’à quatre appareils simultanément et de passer facilement de l’un à l’autre grâce à un simple bouton. Avec ses options de connectivité polyvalentes, comprenant deux ports Bluetooth, une entrée auxiliaire et une entrée optique, elle s’adapte à toutes vos sources audio. De plus, un port USB intégré permet de recharger votre téléphone.

Le contrôle de la musique est intuitif, avec des commandes directes sur l’enceinte pour jouer, mettre en pause ou passer une chanson, et des fonctionnalités avancées disponibles via l'application.

Grâce à sa certification IPX4, l'enceinte est résistante aux éclaboussures et sa batterie offre jusqu'à 24 heures d'autonomie.

L'enceinte Bluetooth Ultimate Ears Hyperboom est proposée à 349,99 € au lieu de 449,99 € (prix officiel), soit une remise de 22 % sur Darty avec la livraison gratuite.



