On commence avec le vélo électrique Hitway BK8S.

Léger et robuste grâce à son cadre en acier au carbone, le BK8S est doté d'un moteur sans balais de 250 W et d'une batterie amovible de 8,4 Ah / 36 V. Il peut assurer une autonomie jusqu'à 70 km et atteindre une vitesse maximale de 25 km/h.

Ses pneus de 26 pouces et son système d'assistance au pédalage garantissent une conduite fluide et agréable.

Les freins à disque mécaniques à l'avant et à l'arrière assurent un freinage fiable en toutes circonstances.

Pour plus de sécurité, le BK8S est équipé d'un phare haute performance et de LED puissantes à l'avant et à l'arrière. Il est également livré avec une pompe à vélo.

Le vélo électrique Hitway BK8S est en promotion à 529,99 € sur Cdiscount avec livraison gratuite, tandis que son prix officiel s'élève à 899,99 €.



Les articles suivants affichent également des réductions :

