Voici tout d'abord l'écran PC gaming incurvé HP OMEN 34c.

Avec une courbure de 1500R, ce moniteur anti-reflet de 34 pouces au format 21:9 offre une résolution QHD de ‎3440 x 1440 pixels avec une couverture sRGB à 99 % et DCI-P3 à 90 %. La technologie HDR et la luminosité de 400 nits vous garantissent une clarté exceptionnelle, même dans les scènes sombres.

Restez au plus près de l'action avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms GTG avec Overdrive. La technologie FreeSync Premium vous assure des sessions de jeu fluides, sans tearing ni lag.

VESA Certified AdaptiveSync assure des taux de rafraîchissement élevés et une latence réduite, spécialement optimisés pour le gaming.

L'écran PC gaming incurvé HP OMEN 34c est disponible au prix de 343,90 € sur Amazon, soit une remise de 23 % par rapport à son prix officiel de 449 €.

On continue avec le pack Xiaomi avec POCO F5 Pro 512 Go + Bracelet connecté Mi Band 7 + Écouteurs sans fil Redmi Buds 4 Lite.

Le smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et dispose de 12 Go de RAM.

Son processeur, un Snapdragon 8+ Gen 1, est fabriqué avec un processus TSMC de 4 nm, garantissant des performances exceptionnelles tout en assurant stabilité, fiabilité et une consommation d'énergie réduite.

Pour les photos, il propose une caméra principale de 64 MP avec stabilisation OIS et EIS, un ultra grand-angle de 8 MP, ainsi qu'un objectif macro de 2 MP.

Le bracelet connecté Mi Band 7 est doté d'un écran AMOLED de 1,62 pouce.

Il offre jusqu'à 14 jours d'autonomie et propose plus de 110 modes sportifs, ainsi qu'un suivi santé complet incluant la surveillance du SpO2, du sommeil, de la fréquence cardiaque et bien plus.

Les écouteurs Redmi Buds 4 Lite utilisent le Bluetooth 5.3 et assurent une autonomie allant jusqu'à 5 heures sur une seule charge, et jusqu'à 20 heures avec l'étui de charge.

Ils offrent des aigus nets et puissants et des basses profondes. Le microphone intégré, doté d'un algorithme de réduction du bruit, filtre efficacement le bruit ambiant et capte clairement les voix humaines.

Un mode jeu avec faible latence est également disponible.

Le pack Xiaomi avec POCO F5 Pro 512 Go + Mi Band 7 + Redmi Buds 4 Lite est proposé à 401 € au lieu de 599 €, soit une remise de 33 % sur Darty avec livraison standard gratuite. Pour information, les prix officiels sont de 629,90 € pour le smartphone, 69,99 € pour le bracelet et 39,99 € pour les écouteurs.

Enfin, on termine avec la TV LG OLED77B3 2023 - 77''.

Le processeur α7 AI 4K Gen6 utilise l'intelligence artificielle pour optimiser automatiquement les paramètres de l'image, offrant des couleurs plus vives, des contrastes améliorés et une meilleure définition. AI Sound Pro ajuste également le son en temps réel en fonction du contenu et de l'environnement, tandis que le Virtual Surround 5.1.2 vous place au centre de l’action avec un son réaliste qui vous enveloppe.

Les pixels auto-émissifs, utilisés dans les écrans OLED, produisent leur propre lumière : ils peuvent s'allumer et s'éteindre indépendamment, offrant des noirs absolus (lorsque les pixels sont éteints), des couleurs plus vives et un rendu visuel extrêmement précis.

Grâce au WebOS 23 personnalisable, accédez à vos contenus et paramètres en un clin d’œil et profitez de vos jeux avec un temps de réponse ultra rapide et une compatibilité G-Sync / FreeSync Premium.

La TV LG OLED77B3 2023 de 77 pouces est à 1 829 € au lieu de 2 190 €, soit une remise de 16 % sur Amazon. Le prix de base indiqué sur le site de LG s'élève à 3 199 €.



À découvrir également sur GNT :