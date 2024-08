On commence avec la station d'alimentation portable OUKITEL P2001 Plus.

Elle permet d'ajuster la puissance d'entrée sur quatre niveaux différents, offrant ainsi une solution de charge sur mesure.

La batterie LiFePO4 offre une longévité exceptionnelle de plus de 10 ans. Associée à la technologie BMS, elle assure une protection multiple et plus de 3 500 cycles de vie, tout en conservant 80 % de sa capacité. L'onduleur démarre en 0,1 seconde et la puissance est augmentée de 1 100 W à 1 400 W.

Avec une capacité nominale de 2 048 Wh et une puissance de 2 400 W, le générateur peut alimenter 99 % de vos appareils grâce à ses 13 prises polyvalentes (dont 4 prises CA, 2 ports USB-A Quick Charge 3.0, 4 ports USB-C PD [20 W, 45 W, 100 W], 2 prises CC et 1 prise allume-cigare).

Grâce à la charge CA de 1 800 W, vous atteignez 80 % de batterie en seulement 1 heure, et une charge complète en 1,5 heure. En combinant l'entrée solaire et CA jusqu'à 2 300 W, vous obtenez 80 % de batterie en 50 minutes et une charge complète en 1 heure 20 minutes.

La centrale dispose d'un rangement intégré pour les câbles et petits accessoires ainsi que d'un écran LCD clair et lisible même en pleine lumière, vous permettant de surveiller l'état de la batterie à tout moment avec une interface concise et intuitive.

La station OUKITEL P2001 Plus est disponible en précommande à 929 € sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE. Sur son site, OUKITEL indique un prix de base de 1 299 € pour ce modèle.





