Commençons par le pack tablette Lenovo Tab P11 2ème génération + clavier + coque. La Tab P11 est dotée d'un grand écran IPS LCD de 11 pouces d'une résolution époustouflante de 2K (2000 x 1200 pixels). Son cadre ultrafin assure une meilleure immersion et l’écran est certifié pour une diffusion HD de Netflix. Grâce à la luminosité de 400 nits, vous pouvez même l’utiliser en plein soleil sans être gêné.

Elle offre une couverture sonore de 360° avec 4 haut-parleurs Dolby Atmos et un capteur arrière de 13 MP. Son capteur avant haute résolution de 8 MP garantit des appels vidéo d’une très grande clarté, avec un flou d’arrière-plan intégré.

Son processeur Qualcomm Snapdragon 662 8 cœurs (jusqu'à 2,0 GHz) accompagné de 4 Go de RAM réduit les décalages et permet ainsi de jouer et de naviguer de manière fluide. La batterie 7 700 mAh vous en fait profiter encore plus longtemps en assurant une autonomie de 15 heures.

Le stockage large de 64 Go UFS (uMCP) conservera indéfiniment vos logiciels, votre système d'exploitation et vos fichiers.

Le pack tablette Lenovo Tab P11 2ème génération + clavier + coque est en réduction à 299 € au lieu de 349 €, soit une remise de 14% sur Boulanger. La livraison est offerte.

