Le vélo constitue l'un des moyens de mobilité alternative que le gouvernement veut développer ces prochaines années pour réduire la circulation des véhicules et la pollution de l'air associée.

Un plan vélo à 2 milliards d'euros balise les différents volets d'un projet qui va de l'améliorer des infrastructures et à l'accès facilité à la petite reine, qu'elle soit électrique ou musculaire.

Le projet du gouvernement vise à étoffer le réseau routier accessible en vélo, tout en réfléchissant à des aménagements dans le code de la route pour faciliter la cohabitation entre les différents usagers de la route, mais aussi à renforcer la production de bicyclettes en France.

Un prêt à taux zéro sans frais de dossier

Parallèlement, des initiatives se mettent en place pour aider à l'acquisition d'un vélo. Si le gouvernement propose des aides à l'achat, le Crédit Mutuel s'apprête à lancer une proposition plutôt intéressante pour faciliter l'acquisition.

A partir du 12 juin 2023, Crédit Mutuel Alliance Fédérale lancera un prêt à taux zéro ouvert aux particuliers et aux professionnels, qu'ils soient clients de la banque ou non. L'offre de crédit, baptisée "Prêt vélo à 0% pour tous" pourra être mobilisée jusqu'à hauteur de 6000 euros pour un particulier et jusqu'à 10 000 euros pour les professionnels, le tout sans frais de dossier.

Faciliter l'achat sans contreparties

Elle pourra concerner tout type de vélo (VTT, ville, gravel, vélo-cargo...) avec ou sans assistance électrique, même si la proposition touchera sans doute plutôt les vélos électriques dont les prix sont plus conséquents et tournent vers 2000 à 3000 euros en moyenne (ou bien plus en haut de gamme).

L'offre se veut ainsi distincte de celle de LCL qui propose une aide jusqu'à 3000 euros mais impose de souscrire un prêt à la consommation. Pour garantir ce prêt à taux zéro, qui devrait représenter de 15 à 20 millions d'euros par an, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'appuie sur ses statuts et un mécanisme de dividende sociétal qui conduit à affecter annuellement 15% du résultat net de la banque au financement de projets de transformation environnementale et sociétale, explique le journal Les Echos.