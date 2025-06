Voici en premier une petite présentation du PC portable HP Victus 15fb2032.

Doté d’un écran IPS Full HD de 15,6 pouces (1920 x 1080 px), il offre une image nette et fluide. Les bords fins, le traitement antireflet, la luminosité de 300 nits et la couverture de 62,5 % de l’espace sRGB assurent un excellent confort visuel, même en usage prolongé.

Le HP Victus embarque un processeur Ryzen 5 7535HS, avec 6 cœurs et 12 threads, capable d’atteindre une fréquence boostée jusqu’à 4,55 GHz. Accompagné de 16 Mo de cache L3, il assure une fluidité remarquable pour le multitâche et les applications exigeantes.

Côté graphique, le GPU AMD Radeon RX 6550M avec 4 Go de mémoire GDDR6 dédiée garantit des performances fiables pour les jeux récents, le montage vidéo ou la modélisation 3D.

16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go sont également intégrés, et le PC est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3.

Retrouvez le PC portable HP Victus 15fb2032 à 649,99 € au lieu de 949,99 €, soit une remise de 31 % sur Darty ou la Fnac.

Et voici quelques autres produits soldés à retrouver en ce moment :

