Altice France annonce que le tribunal de commerce de Paris a rendu aujourd'hui des jugements approuvant son plan de sauvegarde accélérée et de plusieurs de ses filiales. « Cette décision marque un jalon essentiel pour l'avenir d'Altice France, permettant la mise en œuvre du plan de restructuration financière annoncé en février 2025. »

Dans un communiqué, le groupe de Patrick Drahi souligne une étape cruciale pour l'avenir d'Altice France et celui de SFR. En l'état, il s'agit d'une restructuration purement financière.

« Elle n'a aucun impact sur les activités opérationnelles, commerciales ou sociales de l'entreprise. Les affaires continuent comme d'habitude, avec la préservation totale de tous les emplois, des relations clients et des partenariats. »

Vente ou pas vente de SFR ?

Avec une dette à hauteur de près de 24 milliards d'euros, le feu vert obtenu en justice permet d'en réduire environ 8,6 milliards d'euros. Les actionnaires existants détiendront 55 % du capital, tandis qu'un apport en numéraire est de l'ordre de 1,5 milliard d'euros.

Juste avant le jugement, le parquet avait surpris en demandant de ne pas inclure les filiales SFR, SFR Fibre et Completel dans le périmètre du plan de sauvegarde. Le tribunal n'a pas suivi ce qui aurait pu remettre en cause toute la stratégie de réorganisation de la dette, et aurait complètement ruiné tout espoir de revendre SFR.

Manifestement, les rumeurs autour d'une vente de SFR et d'un retour à trois opérateurs en France vont pouvoir repartir de plus belle. Rappelons que cela n'empêche pas SFR de poursuivre sa route, notamment avec la présentation le mois dernier d'une Box 10+ compatible Wi-Fi 7 (tri-bande) et disposant d'un écran E-ink.

