Les trimestres se suivent et se ressemblent sur le marché des cartes graphiques dédiées et le premier trimestre 2023 n'a pas fait exception, selon la compilation des données de Jon Peddie Research.

Les ventes de cartes graphiques AIB (Add-In Board) ont reculé de 12,6% par rapport au trimestre précédent et de 38,2% sur un an. Le marché souffre toujours de la baisse des ventes de PC sur le segment grand public et n'a pas encore retrouvé un nouveau souffle avec les nouvelles cartes graphiques gaming assurant une descente en gamme.

Nvidia toujours incontournable

Cela représente un volume de 6,3 millions d'unités écoulées sur le premier trimestre 2023, à comparer aux 7,16 millions d'unités vendues sur la fin de l'année 2022.

Une partie d'entre elles n'ayant été lancées que durant le deuxième trimestre, il reste à voir si cela un aura eu un effet sur les trimestres du printemps et du début d'été. Sur le créneau des cartes graphiques dédiées pour PC de bureau, Nvidia maintient son emprise avec 84% de part de marché tandis qu'AMD reste stable à 12%.

Intel se fait une petite place

La seule différence notable reste la présence plus marquée d'Intel qui s'offre 4% de part de marché, contre 2% au trimestre précédent, après avoir commercialisé ses cartes graphiques ARC Alchemist à l'international durant l'automne 2022.

Pour les analystes de Jon Peddie Research, le trimestre en cours ne devrait pas montrer de signes encourageants mais pas catastrophiques non plus et ce n'est qu'avec le troisième trimestre que les choses pourraient bouger, une fois les stocks purgés et les nouvelles cartes graphiques bien installées sur le marché.

L'arrivée des cartes graphiques Nvidia RTX 4060 et RTX 4060 Ti devraient jouer leur habituel effet attractif sur le public tandis qu'Intel devrait en dire plus sur sa prochaine génération de GPU ARC Battlemage lui assurant une montée en gamme, même si les GPU proprement dits n'arriveront pas avant 2024.