Après la folie de la bulle du marché des cryptomonnaies qui a vu les monnaies virtuelles atteindre des sommets, conduisant les cryptomineurs à s'accaparer les cartes graphiques gaming, le marché s'est retourné, à la fois avec la chute tout aussi rapide des monnaies crypto mais aussi du fait d'une pénurie massive des composants électroniques qui a freiné les capacités de production.

A ceci se sont ajoutés la crise de la pandémie de la Covid puis les effets inflationnistes du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Cet enchaînement d'événements a conduit les ventes de cartes graphiques à reculer fortement et régulièrement durant trois années, passant de 120 millions d'unités écoulées fin 2020 à 60 millions de GPU fin 2022.

Des signes encourageants de reprise

Le recul s'est poursuivi sur le début de l'année 2023 mais le cabinet d'études Jon Peddie Research observe désormais une reprise sensible des ventes. Le troisième trimestre a ainsi été marqué par une croissance de 16,8% des ventes de GPU par rapport au trimestre précédent, après un premier mouvement positif observé au deuxième trimestre.

Cette conjoncture semble avoir principalement profité à AMD qui s'octroie une part de marché de 17% au troisième trimestre, principalement au détriment d'Intel (64% de part de marché) qui reste très présent grâce à ses iGPU, tandis que Nvidia reste stable à 19%.

Les volumes restent inférieurs à ceux de la même période l'an dernier mais une tendance positive semble franchement s'amorcer, d'autant plus que les ventes de CPU sont également en augmentation dans un marché des PC en train de rebondir.

Ne pas s'emballer trop vite

S'il y a un facteur saisonnier de relance des saisons scolaires et universitaires qui augmente mécaniquement les ventes au troisième trimestre, Jon Peddie Research observe que la dynamique est plus forte que ce seul élément et qu'une reprise plus large du marché semble être à l'oeuvre.

Les analystes mettent toutefois en garde contre les excès d'optimisme prédisant de grosses croissances parce qu'il y a eu deux trimestres positifs consécutifs. Le marché rebondit mais reste sous les niveaux d'avant pandémie et il n'est pas encore dit que 2024 soit une année fantastique pour les ventes de PC et par extension de GPU.

Il reste à voir si la potentielle remontée de valeur des cryptomonnaies va relancer un épisode d'accaparement des cartes graphiques gaming pour les besoins du cryptominage. L'essor de l'intelligence artificielle pourrait aussi impacter la disponibilité des GPU grand pubic s'ils sont détournés de leur usage premier.