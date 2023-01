La baisse des ventes de PC préoccupe les observateurs et fait plonger le groupe Intel comme rarement mais ce n'est pas le seul secteur à souffrir d'un fort recul d'activité.

Les ventes de smartphones en Chine, qui constitue le plus grand marché mobile au monde, ont connu une très mauvaise passe en 2022. Pour la première fois depuis 10 ans, elles sont restées en-dessous des 300 millions d'unités.

Le ralentissement économique du pays et les mesures sanitaires strictes pour cause de résurgence de Covid-19 ont impacté durement les secteurs d'activité et en particulier celui des smartphones.

Aucune marque n'échappe à la chute des ventes

Avec 286 millions d'unités comptabilisées en 2022, le volume est très loin des 329 millions de smartphones écoulés en 2021, selon les chiffres du cabinet d'études IDC. Entre mises à l'arrêt des sites de production pour sécurité sanitaire et baisse des achats liée au contexte économique, le marché chinois a marqué le pas.

Si la marque Vivo reste en tête sur l'ensemble de l'année, le deuxième acteur, Honor, est le seul à avoir connu une phase de croissance en 2022, essentiellement parce qu'il partait de plus bas après sa séparation d'avec Huawei.

Apple, l'exception

Sur le marché chinois, Apple reste une valeur sûre en ne reculant que de 4% quand ses concurrents ont connu des chutes de 10 à 35%. La firme californienne s'offre même le luxe d'arriver en tête du marché sur le dernier trimestre 2022, signe de l'intérêt toujours fort du marché chinois pour les iPhone.

Si Huawei a disparu du Top 5 (dont il était leader il y a encore quatre ans), la marque Oppo est bien installée en milieu de classement, tandis que Xiaomi perd du terrain et se retrouve en cinquième position.

La marque s'appuie beaucoup sur ses ventes à l'international et continue d'inonder les marchés européens de références, les modèles finissant presque par se cannibaliser, sans compter la supervision des marques Redmi et Poco pour contrôler le segment de milieu de gamme.

On notera que le marché mobile chinois n'est pas le seul à souffrir. En Europe, les trimestres à la baisse se sont enchaînés tout au long de l'année après l'effet positif observé durant la pandémie.