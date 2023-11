Le groupe Huawei était sur le point de devenir le leader mondial du marché des smartphones en 2019 quand les restrictions du gouvernement US sur l'accès aux technologies d'origine américaine.

Le géant chinois, incapable de proposer des puces en gravure en fine et d'accéder à la 5G, a vu ses parts de marché refluer rapidement, faisant le bonheur d'autres fabricants chinois comme Xiaomi, Vivo ou Oppo.

Huawei n'a pas abandonné le segment des smartphones et sa dernière série Mate 60 a marqué un point d'inflexion. Toujours impressionnants au niveau des fonctionnalités générales, notamment en photo mobile, les smartphones ont aussi adopté un processeur mobile Kirin 9000S gravé en 7 nm.

Des objectifs revus à la hausse

Ce dernier a constitué une surprise et démontré que le fabricant était en capacité de faire graver finement ses puces, malgré l'embargo imposé. Redevenant une fierté nationale dans le cadre des tensions grandissantes entre la Chine et les USA, il a connu de très bonnes ventes, au point d'impacter significativement celles de l'iPhone 15 d'Apple en Chine.

Dans ce nouveau contexte, le fabricant chinois semble avoir de nouvelles ambitions en matière de volumes de smartphones écoulés. Selon le média coréen The Elec, Huawei devrait être en capacité d'écouler 20 millions de smartphones Mate 60 d'ici la fin de l'année et d'obtenir un volume de 50 millions de smartphones écoulés sur l'ensemble de 2023, bien plus que les 30 millions écoulés l'an passé et au-delà des attentes des analystes.

Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque la prévision pour 2024 serait d'atteindre 100 millions d'unités écoulées, alors que le analystes envisagent un volume de 70 millions de smartphones l'an prochain.

C'est encore loin des champions du marché Samsung et Apple capables d'écouler entre 200 et 300 millions d'unités annuellement mais cela signerait un rapide retour en force de Huawei dans un marché du smartphone en difficulté. Et Huawei était capable d'écouler 250 millions de smartphones au temps de sa splendeur.

Rester discret pour éviter de nouvelles sanctions

Toutefois, Huawei joue la carte de la discrétion sur ses projets et ne fait pas de vagues pour ne pas risquer de s'attirer un peu plus les foudres du gouvernement des Etats-Unis.

Ce dernier a déjà été pris de court avec l'annonce de la puce Kirin 9000S des Huawei Mate 60 et Mate 60 Pro en se demandant comment la firme a pu obtenir des processeurs mobiles gravés en 7 nm.

L'explication la plus logique est que les équipements de lithographie DUV du néerlandais ASML sont poussés au-delà de leurs limites pour parvenir à produire des puces en 7 nm, même avec des rendements faibles et selon un processus coûteux et gaspillant des ressources.

Il reste à voir si Huawei pourra tenir ses nouvelles ambitions ou si les Etats-Unis viendront accroître la pression sur l'entreprise en imposant des restrictions commerciales étendues.