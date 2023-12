Les ventes de véhicules toutes motorisations confondues ont connu de beaux résultats en Europe ces derniers mois en affichant régulièrement des progressions mensuelles de plus de 10%. A l'approche de la fin d'année, le rythme redescend sensiblement selon les données compilées par l'ACEA, l'association des constructeurs automobiles européens.

Alors que les ventes de voitures neuves progressaient encore de plus de 14% au mois d'octobre, la progression n'est plus que de 6,7% sur le mois de novembre 2023, soit 885 000 véhicules nouvellement immatriculés.

Plus modeste, la croissance n'en est pas moins tirée par les véhicules électriques purs et hybrides, l'association des deux amenant à des ventes en progression de 16,4% et un volume de 144 378 unités.

L'électrique et l'hybride poursuivent leur percée

L'essor est d'abord porté par les véhicules hybrides (essentiellement non rechargeables) qui à lui seul progresse de 28,7% sur un an, avec un marché français qui s'est montré même plus performant, à + 35,8%.

En revanche, le marché des véhicules hybrides rechargeables continue de reculer sensiblement en Europe...sauf en France (+17,8%) mais pas suffisamment pour contrer l'énorme recul en Allemagne (-59,3%).

Parts de marché des véhicules neufs en Europe par motorisation en novembre 2023

credit ACEA

La part de marché des véhicules purement électriques progresse toujours et atteint désormais 16,3% (contre 15% à la même période il y a un an), creusant l'écart avec le diesel (12,2% de part de marché) et renforçant leur position comme troisième alternative sur les marchés européens.

Et si les véhicules à essence restent dominants avec 32,7% de part de marché, les hybrides non rechargeables sont le deuxième choix des acheteurs avec 27,4% de représentation.

Un marché automobile qui n'a pas retrouvé les volumes d'avant Covid

Il reste à voir comment le marché va évoluer ces prochains mois. Le relifting du bonus écologique en France, plus soucieux de l'impact environnemental à la production, et l'arrêt du bonus en Allemagne dans un marché automobile perturbé pourraient faire des vagues.

Les constructeurs européens sont fragilisés par les nombreux modèles électriques venus de Chine tandis que l'américain Tesla continue de séduire massivement. Ils pourront tout de même souffler du côté des motorisations thermiques avec l'arrivée d'une norme Euro 7 qui ne cherchera pas à durcir les seuils d'émissions de gaz polluants et se concentrera sur d'autres aspects (particules issues des pneus et des freins).