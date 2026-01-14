Malgré un discours ambiant sur un prétendu ralentissement, le marché mondial des véhicules électriques a connu une croissance de 20 % en 2025. Cette accélération, plus forte qu'en 2024, contraste avec le recul de l'Amérique du Nord et la dynamique offensive des constructeurs chinois.

Depuis plusieurs mois, le discours dominant, relayé par de nombreux médias et certains constructeurs automobiles, évoque un refroidissement du marché des véhicules électriques.

Entre les annonces de réduction des plans de production et les déclarations politiques, l'idée d'une transition en perte de vitesse s'est largement installée dans l'opinion publique.

Une croissance mondiale qui défie les pronostics

Pourtant, les derniers chiffres de ventes racontent une tout autre histoire. Selon les données consolidées des cabinets Rho Motion et Benchmark Mineral Intelligence, l'année 2025 s'est achevée sur un nouveau record.

Ces excellentes ventes de véhicules électriques, à 20,7 millions d'unités écoulées dans le monde, représentent une hausse de 20 % par rapport à 2024. Surtout, elles marquent une augmentation en volume de 3,6 millions de véhicules, soit plus que les 3,5 millions de l'année précédente.

Cette dynamique est portée par plusieurs marchés clés. La Chine, bien qu'en léger ralentissement, affiche une croissance de 17 % avec 12,9 millions d'unités vendues.

L'Europe surprend avec une forte accélération de 33 % (4,3 millions), tandis que le reste du monde bondit de 48 %. Dans le même temps, le marché des véhicules thermiques continue son déclin structurel, loin de son pic de 2017.

L'Amérique du Nord, l'exception qui confirme la règle ?

La seule ombre au tableau provient d'Amérique du Nord, où les immatriculations ont reculé de 4 %. Cette contre-performance s'explique en grande partie par un changement politique majeur aux États-Unis : la fin brutale des crédits d'impôt fédéraux fin 2025.

Ce phénomène a provoqué un afflux d'achats anticipés avant la date butoir, suivi d'une contraction mécanique des ventes.

Ce scénario n'est pas sans rappeler la situation européenne de 2024, lorsque l'arrêt des subventions en Allemagne avait temporairement plombé les statistiques du continent.

Toutefois, le rebond spectaculaire de l'Europe en 2025 démontre la résilience de la demande une fois le choc réglementaire absorbé. La question reste donc de savoir si le marché nord-américain suivra une trajectoire similaire.

Deux stratégies, un seul avenir ?

Face à ces signaux contradictoires, les constructeurs occidentaux semblent avoir cédé à leur propre discours. Beaucoup ont ralenti leurs investissements dans les véhicules électriques et obtenu un assouplissement des normes d'émissions, pariant sur un retour en grâce du moteur thermique. Une stratégie qui semble ignorer la tendance de fond du marché.

À l'inverse, les constructeurs chinois, menés par des géants comme BYD, continuent d'accélérer sans relâche. Ils investissent massivement, inondent les marchés mondiaux de modèles compétitifs et sont devenus les premiers exportateurs automobiles mondiaux.

Ce décalage stratégique pourrait bien redessiner le paysage automobile mondial plus vite que prévu, laissant les acteurs historiques face à un pari risqué.