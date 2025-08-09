L'entreprise Virgin Galactic s'est spécialisée dans le tourisme spatial grâce au développement d'avions-fusées lâchés en haute altitude par un avion porteur puis capable d'atteindre la très haute atmosphère et permettre à ses passagers de goûter à l'apesanteur tout en ayant une vue imprenable sur la Terre.

Après une première génération de vaisseaux SpaceShip ayant permis de valider les techniques et de réaliser les premiers vols commerciaux, la firme prépare une nouvelle génération d'appareil baptisée Delta qui sera plus évoluée et permettra d'embarquer plus de passagers fortunés.

Virgin Galactic espérait mettre en service un premier SpaceShip Delta dès le printemps 2026 mais tout ne se déroule pas comme prévu au niveau de la production de l'engin suborbital.

Un nouveau report qui impacte le calendrier de Virgin Galactic

Virgin Galactic prévoit désormais d'effectuer le premier vol de son avion spatial Delta au cours de l'automne 2026, un peu plus tard que ce qui était prévu mais ce qui n'est pas sans conséquences sur la prévision de revenus.

Ce vol inaugural, qui sera une mission de recherche, sera suivi par des vols commerciaux destinés à des astronautes privés. Le développement de cette nouvelle génération de ferry spatial, capable de transporter six passagers, est au cœur de la stratégie de Virgin Galactic pour reprendre son activité suspendue depuis mi-2024.

Cette « réallocation stratégique » des efforts vers le Delta-class vise à améliorer la fréquence des vols et la rentabilité opérationnelle, après une pause dans les missions commerciales du vaisseau VSS Unity.

Le Delta-class : une nouvelle ère pour le tourisme spatial

Le Delta-class est présenté comme la clé du futur pour Virgin Galactic, avec une capacité augmentée et une production pensée pour répondre à une demande croissante.

Le vaisseau a été repensé pour être produit en volumes plus importants, avec des innovations sur la motorisation, l’avionique et les structures en fibre de carbone. Ces avancées techniques permettront potentiellement d'atteindre jusqu'à 125 vols par an, transportant plus de 1 000 passagers dès 2027.

Le centre de fabrication de Phoenix, en Arizona, joue un rôle crucial en accélérant l'assemblage et en réduisant les coûts unitaires par vol. Virgin Galactic espère ainsi s'imposer comme une référence dans le marché en pleine croissance du tourisme spatial.

Les défis après plus de deux ans de pause

Depuis juin 2024, Virgin Galactic n'effectue plus de vols commerciaux, concentrant tous ses efforts sur le développement du Delta. Cette pause a été source d'inquiétudes chez les clients et investisseurs, d'autant plus que l'entreprise a dû réduire ses effectifs d'environ 7% pour maîtriser ses coûts.

Avec 675 réservations préalables, chaque billet dépassant les 600 000 dollars, le risque d'érosion de la confiance est réel si les délais s'allongent encore. Le défi technique est aussi de taille : outre la réussite des tests en vol plané, les autorisations réglementaires sont indispensables avant de reprendre les liaisons commerciales. La pression est donc forte pour livrer un produit à la hauteur des ambitions.

Une course effrénée dans le secteur du tourisme spatial

Virgin Galactic n'est pas seul dans la conquête du ciel et de l'espace suborbital. D'autres acteurs, comme Blue Origin et SpaceX, avancent également à grands pas dans le développement de leurs offres respectives.

La concurrence met Virgin Galactic face à l'urgence de redémarrer ses vols commerciaux, sous peine de perdre sa position de pionnier. La société vise tout de même un chiffre d'affaires de 450 millions de dollars en 2027, tiré par la croissance rapide du marché du tourisme spatial, qui représente désormais un secteur valant plusieurs milliards. Pour assurer son avenir, Virgin Galactic doit transformer ces ambitions en succès opérationnels tangibles dès l'automne 2026.