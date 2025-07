Ces coupes, explique Virtuos, visent à "répondre aux besoins changeants" de leurs partenaires et du marché lui-même. La formule est de "rééquilibrer" les rôles, en ciblant surtout les équipes "confrontées à une occupation plus faible et à un ralentissement de la demande, dû à des changements structurels de l'industrie". En Asie, la facture est plus salée, avec quelque 200 postes supprimés. L'Europe, elle, voit 70 rôles disparaître, dont "moins de 10" en France, là où se niche le cœur de l'équipe d'Oblivion Remastered. C'est un ajustement forcément douloureux, d'autant que Virtuos a récemment multiplié les acquisitions pour gonfler ses muscles. Mais même les plus gros doivent s'adapter quand l'industrie du jeu vidéo est sous pression.

Pourquoi ce grand ménage chez Virtuos ?

Les raisons, avancées par Virtuos, sont plurielles et dessinent le portrait d'une industrie en plein bouleversement. Si les récentes acquisitions (Third Kind Studios, Umanaïa, Pipeworks, Abstraction, pour ne citer qu'elles) témoignent d'une envie de croissance dans des domaines d'expertise clés, l'entreprise avoue aussi se désengager "sélectivement" des segments de services où le vent tourne, où la demande faiblit. L'idée forte est de mieux "coller" la localisation de ses équipes à celle de ses clients. Le but ? Mieux s'aligner sur la nature de plus en plus "itérative" du co-développement créatif. C'est ce qui, fatalement, explique pourquoi l'Asie subit des réductions plus marquées, la demande y étant moins soutenue sur certains services. Cette réorientation stratégique montre bien que même les poids lourds doivent se remettre en question face aux défis du marché et aux attentes de leurs partenaires. Malheureusement, la crise de l'emploi dans le jeu vidéo, elle, continue de frapper sans distinction.

L'intelligence artificielle générative : l'avenir, et un couperet pour l'emploi ?

Derrière ces chiffres et ces "rééquilibrages", une tendance de fond se dessine : la montée en puissance de l'intelligence artificielle générative. Des sources internes le confirment : Virtuos pousse de plus en plus l'intégration de l'IA générative dans ses processus. En un an à peine, on est passé de quelques présentations pour la forme à des formations obligatoires pour les employés.

L'IA promet, c'est vrai, d'optimiser, d'automatiser certaines tâches de développement, ce qui, par ricochet, pourrait réduire le besoin en main-d'œuvre humaine pour les missions les plus répétitives. C'est une lame à double tranchant. Si elle offre des gains d'efficacité indéniables, elle soulève aussi la question brûlante de l'avenir de certains postes. L'industrie est forcée de s'adapter, et l'IA est un moteur de transformation colossal. Mais son déploiement doit être pensé avec éthique et transparence, pour éviter de créer plus de problèmes qu'elle n'en résout.

Quelles conséquences immédiates pour les projets phares et les employés affectés ?

Malgré cette saignée dans les effectifs, Virtuos l'assure : l'engagement envers les partenariats existants reste "total". Les travaux sur Oblivion Remastered, les mises à jour de Cyberpunk 2077, et le très attendu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sont maintenus.

Pour les employés touchés, l'entreprise promet un accompagnement : indemnités de départ, aide à la transition de carrière, et, quand c'est possible, des opportunités de réaffectation au sein de son réseau mondial. Des paroles rassurantes, mais qui peinent parfois à calmer la tempête. Des informations font état d'une grève récente à Virtuos Lyon, un signe clair de la colère et de l'inquiétude face à ces licenciements. Ces vagues de suppressions de postes ne sont pas isolées dans l'industrie (on pense à Bulkhead, entre autres) et marquent une période d'ajustement intense. Survivre dans un marché aussi concurrentiel exige des choix difficiles, mais le coût humain, lui, reste souvent considérable.

