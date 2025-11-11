Le groupe britannique Vodafone et l'entreprise américaine AST SpaceMobile ont officialisé leur alliance pour le lancement d'une constellation de satellites dédiée à l'Europe.

Ce projet, géré par une coentreprise baptisée SatCo, vise à fournir une connectivité mobile haut débit directement aux smartphones. Le choix de l'Allemagne a été fait pour héberger le centre d'opérations principal, et mettre en avant la souveraineté numérique de l'Europe.

L'objectif de cette nouvelle constellation européenne

L'ambition de SatCo est de fournir une connectivité mobile à large bande aux opérateurs de réseaux mobiles européens, ciblant spécifiquement les zones mal desservies.

L'infrastructure est également conçue pour les applications critiques, notamment le soutien aux services d'urgence et aux agences de secours en cas de catastrophe.

Selon les partenaires, 21 opérateurs de réseaux mobiles dans l'Union européenne ont déjà manifesté leur intérêt pour ce service, dont le lancement commercial est prévu à partir de 2026.

SatCo pour la sécurité et la souveraineté européennes ?

La constellation européenne, avec toutefois un accent américain avec ses satellites, intégrera une fonction complète de commutateur de commande pour garantir la supervision et la sécurité européennes.

Cette capacité permettra de gérer le cryptage des communications sur tout le continent, mais aussi d'activer, de désactiver et d'orienter les faisceaux des satellites sur l'Europe.

En complément des réseaux terrestres existants, " SatCo offre une solution satellite souveraine à l'ensemble de l'Europe ", insiste la patronne de Vodafone.

Une initiative face à la concurrence de Starlink

L'annonce de SatCo intervient alors que Starlink d'Elon Musk multiplie les accords. La différence d'échelle est notable. AST SpaceMobile, qui vise 60 satellites d'ici 2026, n'en opère actuellement que six, contre plus de 8 000 pour Starlink.

" Ensemble avec Vodafone, nous accélérons l'arrivée du véritable haut débit mobile depuis l'espace à travers l'Europe ", affirme toutefois le patron d'AST SpaceMobile.