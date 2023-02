Pour que les voitures électriques se multiplient sur les routes et parviennent à remplacer les véhicules thermiques, il faudra un dense réseau de bornes de recharge.

C'est l'une des options pour produire des voitures électriques suffisamment légères et sans trop grosse batterie embarquée qui joueraient l'effet inverse de celui recherché en matière d'efficience énergétique.

Tout le monde ne peut pas recharger chez soi et le réseau de bornes doit permettre de compenser les autonomies plus légères des véhicules électriques et ainsi ne pas restreindre les distances de déplacement.

Il y a aussi un effet psychologique sur la crainte de la panne électrique qui tend à freiner les achats de voitures électriques, par ailleurs toujours plus onéreux que des véhicules thermiques équivalents.

Densifier le réseau des points de charge

L'Union européenne a fait part d'une volonté d'installer des bornes tous les 60 kilomètres le long des grands axes dans un délai de quelques années et les gouvernements des Etats membres sont priés de densifier leur réseau au niveau national, l'objectif étant d'avoir un réseau de plus de 3 millions de bornes en Europe d'ici 2030.

En France, le gouvernement avait fixé en 2021 un objectif d'installation de 100 000 bornes sur le territoire d'ici fin 2022. Or, à cette date, le décompte tournait plutôt autour de 83 000 points de charge publiques.

Les futures stations de recharge Renault Mobilize

Tout en soulignant qu'il ne s'agissait pas d'un objectif contraignant et en notant que le rythme des installations s'est accru en 2022, le gouvernement a indiqué par la voix de la ministre des PME Olivia Grégoire que le cap des 100 000 bornes de recharge en France devrait être finalement atteint au troisième trimestre 2023.

La ministre a reconnu un certain retard qu'elle attribue à plusieurs facteurs, dont celui de la pénurie de composants électroniques qui touche l'industrie automobile depuis plusieurs années.

Augmenter la puissance de charge

Cela n'a pas empêché les ventes de voitures électriques de progresser en Europe, au point de représenter plus de 12% du total des voitures neuves vendues. Outre l'intérêt pour cette motorisation, la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE) et la perspective de la fin des ventes de véhicules thermiques neufs d'ici 2035 commencent à motiver les achats.

La France est le troisième pays le plus équipé en bornes de charge, derrière les Pays-Bas et l'Allemagne, mais la densification du réseau ne fera pas tout. La puissance de charge sera aussi un élément important pour réduire le temps d'attente.

Or, le nombre de stations de charge proposant des puissances supérieures à 150 kW est encore famélique et concentré sur les axes autoroutiers. Plus de 90% des points de charge restent en charge lente, ce qui imposera d'adapter ses habitudes pour éviter des temps de charge très longs.