On commence d'abord avec notre focus du jour : le graveur laser Swiitol E6 Pro 6W.

Idéal pour les débutants, le Swiitol E6 Pro est doté d'un cadre en alliage d'aluminium entièrement assemblé et prêt à l'emploi.

Son châssis monobloc et la conception à double rail de l'axe X garantissent un fonctionnement fluide et précis, même à des vitesses élevées allant jusqu'à 36 000 mm/min, tout en minimisant les vibrations. Sa zone de travail est de 365 x 305 mm, et la focale ultra-fine du laser est réduite à 0,06 x 0,06 mm pour une gravure détaillée.

La nouvelle carte mère 32 bits assure une transmission rapide des données, avec des fonctionnalités telles que la mise au point automatique et la reprise de gravure après une coupure de courant. Elle offre également une découpe fluide et d'autres options avancées.

Le couvercle panoramique en verre filtrant bloque 97 % des rayons UV, et l'application BURNLAB vous permet de contrôler facilement la machine avec une interface multifonctionnelle.

La machine est compatible avec de nombreux logiciels de gravure tels que LaserGRBL et LightBurn et fonctionne sous Win XP, 7, 8, 10 ainsi que Mac (avec LightBurn). Elle prend en charge divers formats de fichiers dont NC, BMP, JPG, PNG et DXF.

Équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence, l'appareil peut être interrompu immédiatement en cas de problème. Il dispose également d'un interrupteur de réinitialisation et de fin de course.

Le graveur laser Swiitol E6 Pro 6W est disponible à 119 € seulement grâce au code ED0064 sur Tomtop avec livraison gratuite depuis l'Allemagne. À noter que Swiitol indique un prix de base de 319,99 € pour ce modèle sur son site.



