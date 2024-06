Commençons avec le pack station électrique portable EcoFlow RIVER 2 + panneau solaire portable 110W.

La station est dotée d'une prise CA de 300 W et offre une puissance de sortie atteignant 600 W qui vous permet de faire fonctionner simultanément jusqu'à cinq appareils sans risque de surcharge.

La batterie LFP permet de recharger la station et de l'utiliser plus de 3 000 fois avant d'atteindre 80 % de sa capacité, soit près de 10 ans d'utilisation normale. Elle est dotée d'une protection BMS avancée et d'une fonction de surveillance de la tension, du courant et de la température, garantissant une performance durable de la batterie LFP.

La RIVER 2 est compatible avec la majorité des générateurs solaires disponibles grâce aux connecteurs EcoFlow Solar vers USB-C inclus, supportant jusqu'à 25 V et 12 A maximum.

Équipé d'une poignée en caoutchouc et d'un support flexible, le panneau solaire pliable peut être orienté de 0 à 180 degrés.

Le pack station électrique portable EcoFlow RIVER 2 + panneau solaire portable 110W est proposé à 418 € au lieu de 508 €, soit une remise de 18 % sur Amazon. Le prix officiel du pack s'élève à 578 €.

