Commençons avec l'écran PC gaming incurvé ViewSonic VX2718.

Avec une courbure de 1500R, il utilise une technologie LCD à rétroéclairage LED avec une matrice active TFT.

La résolution native de l'écran est Full HD avec 1920 x 1080 pixels, offrant une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz via DisplayPort et de 144 Hz via HDMI. Le temps de réponse de l'écran est de 1 ms (MPRT).

L'écran est doté de la technologie Adaptive Sync, qui synchronise le taux de rafraîchissement du moniteur avec le taux de trame de la carte graphique pour réduire la déchirure d'image et les saccades.

Les interfaces disponibles incluent une sortie de ligne audio, deux ports HDMI et un port DisplayPort.

Le ViewMode de ViewSonic propose des préréglages pour s'adapter à différents scénarios d'utilisation : modes Jeu, Film, Web, Texte Mac et Mono.

2 haut-parleurs de 2W sont également intégrés.

L'écran PC gaming incurvé ViewSonic VX2718 est proposé à 149,99 € au lieu de 215,06 €, soit une remise de 30 % sur Cdiscount. La livraison est gratuite.





