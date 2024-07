On commence avec le volant de course Thrustmaster T128 avec pédales.

Conçu pour fonctionner avec Xbox Series X|S, Xbox One et PC, il offre des sensations de conduite authentiques et un pédalage fluide et réactif grâce au système magnétique des pédales.

Avec la technologie magnétique H.E.A.R.T, les palettes de vitesses offrent un passage des rapports ultra-rapide (30 ms) avec un déclenchement clair et précis.

Le bandeau LED à 4 couleurs permet de garder le régime moteur en visuel sans quitter la route des yeux. Les LED clignotent quand il est temps de changer de vitesse, optimisant ainsi les changements de rapports.

L'angle de rotation de 270° à 900° s'ajuste automatiquement en fonction du véhicule utilisé en jeu, s'adaptant à tous les styles de conduite (GT, rallye, F1, camions). Les 13 boutons d'action du volant permettent de se passer de la manette.

La face avant du volant intègre deux boutons de frein à main, facilement accessibles avec le pouce.

Le volant de course Thrustmaster T128 avec pédales est en promotion à 129,99 € au lieu de 149,99 €, soit une remise de 13 % sur Amazon pour le Prime Day. Pour rappel, le site officiel indique un prix de 199 €.



Découvrez quelques autres bonnes affaires du Prime Day, valables encore jusqu'à ce soir 23h59 :

Appareil photo hybride Canon EOS R6 - Boîtier nu à 1 685 € + remise supplémentaire de 100 € avec le code PHOTO100



Robot aspirateur laveur Dreame L10s Pro Ultra Heat à 719 € soit -10% (auto-nettoyage automatique des serpillières avec eau chaude, 7 000 Pa, nettoyage intensif des bords, évitement d'obstacles avec reconnaissance intelligente et éclairage 3D...)





Trottinette électrique iScooter i9 Max à 299,99 € + remise supplémentaire de 14 € avec le code 14DES129 (500W, 10", autonomie 30-40 km)

Et pour finir, n'oubliez pas de profiter des dernières heures du Prime Day avec notre top 20 des meilleures offres Spécial Prime Day ou encore les promos sur les montres connectées et les téléviseurs.