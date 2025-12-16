Attendu pour le printemps 2026, ce modèle charnière doit démocratiser l'accès à la mobilité durable pour le constructeur allemand. Reposant sur une architecture inédite, la Volkswagen ID. Polo promet jusqu'à 450 km d'autonomie et un volume de chargement surprenant, le tout pour un tarif d'attaque situé sous la barre symbolique des 25 000 euros.

Ce virage stratégique intervient alors que la concurrence sur le segment des citadines s'intensifie. Pour rester dans la course, le géant allemand ne se contente pas d'électrifier un châssis existant mais repense totalement sa copie.

Le constructeur veut proposer un véhicule électrique capable de marier l'habitabilité d'une catégorie supérieure avec l'agilité urbaine qui a fait le succès de ses prédécesseurs.

Une architecture pensée pour l'espace

Contrairement aux modèles de la gamme ID actuelle qui privilégient la propulsion, cette nouvelle venue inaugure une version traction de la plateforme modulaire, baptisée MEB+.

Ce choix technique n'est pas anodin, car il permet de libérer un espace précieux à l'arrière. Bien que la longueur totale de 4,05 mètres soit quasi identique à celle du modèle thermique actuel, l'empattement de 2,60 mètres offre une habitabilité comparable à celle d'une Golf.

Les ingénieurs ont réussi à optimiser l'agencement des composants, notamment grâce au nouveau moteur électrique APP 290 situé sur le train avant.

Le gain d'espace se traduit également par un volume de coffre record pour le segment. Avec 435 litres disponibles banquette en place, la Volkswagen ID. Polo surpasse nettement son aïeule thermique de 24 %.

Cette capacité peut même grimper jusqu'à 1 243 litres une fois les dossiers rabattus. Cette architecture permet ainsi de conserver une polyvalence rare pour une voiture de ce gabarit, idéale pour les familles urbaines cherchant à optimiser leur empreinte au sol sans sacrifier le volume de chargement.

Stratégie de batteries et autonomie à la carte

Pour contenir les coûts et respecter la promesse d'un prix d'appel attractif, le constructeur a opté pour une double stratégie concernant le stockage d'énergie. Les versions d'entrée de gamme, développant 85 kW (116 ch) et 99 kW (135 ch), seront équipées d'une batterie de technologie LFP (Lithium Fer Phosphate) d'une capacité nette de 37 kWh.

Cette chimie, moins onéreuse et très robuste, permettra d'atteindre une autonomie d'environ 300 km selon le cycle européen WLTP, suffisante pour les trajets pendulaires quotidiens.

Pour les conducteurs désirant plus de polyvalence, une seconde option sera proposée avec une chimie NMC (Nickel Manganèse Cobalt). D'une capacité de 52 kWh, elle alimentera les moteurs plus puissants de 155 kW et la future version GTI de 166 kW.

Cette configuration permet de viser une autonomie maximale de 450 km. Côté recharge, la technologie "cell-to-pack" (intégration directe des cellules dans le châssis) améliore la densité énergétique et permet des puissances de charge respectives de 90 kW pour la petite batterie et jusqu'à 130 kW pour la grande, autorisant un "10 à 80 %" en moins de 25 minutes.

Technologies embarquées et production européenne

La modernisation ne s'arrête pas à la chaîne de traction. L'habitacle bénéficiera des dernières avancées logicielles du groupe, incluant une version améliorée du Travel Assist.

Ce système de conduite assistée sera capable, pour la première fois sur ce segment, de reconnaître les feux tricolores et les panneaux stop, renforçant la sécurité en milieu urbain.

VW ID.Polo GTI

La production de ce modèle clé, ainsi que celle de ses cousines techniques chez Cupra et Skoda, sera assurée par l'usine de Martorell en Espagne, confirmant l'ancrage industriel européen du projet.

Avec une commercialisation prévue pour 2026, cette citadine aura la lourde tâche de défendre les parts de marché du groupe face à une offensive chinoise structurée.

Le pari d'un tarif sous les 25 000 euros est audacieux mais nécessaire pour convaincre une clientèle encore hésitante face aux surcoûts de l'électrique. Reste à savoir si la dotation de série de la version de base suffira à séduire, ou si les clients devront s'orienter vers les finitions supérieures pour profiter pleinement de l'expérience promise.