Le constructeur Volkswagen va amorcer un virage important dans sa stratégie électrique en proposant ses premiers véhicules de la série ID à moins de 30 000 euros.

La firme avait déjà dévoilé un concept ID.2all préparant un véhicule pouvant être proposé vers 25 000 euros et le salon de l'Auto de Munich est l'occasion de préciser ses projets.

ID.Polo, le retour aux origines

La première concrétisation à partir du concept ne sera finalement pas un modèle ID.2 mais un véhicule ID.Polo qui a l'avantage de s'appuyer sur le succès de sa gamme emblématique...tout comme le font les constructeurs français en convoquant et en rinterprétant les gloires passées.

La dénomination sort donc d'un trop schématique ou impersonnel ensemble ID.3, ID.4, ID.5 ou ID.7 pour un nom plus parlant aux amateurs de la marque. Volkswagen revendique cette transmission et annonce déjà que d'autres noms de gamme seront ainsi transposés, de manière à aider les consommateurs à mieux appréhender les nouveaux véhicules.

Le modèle ID.Polo sera lancé en 2026 et sera une refonte modernisée et électrifiée pour les 50 ans de la gamme. Elle exploitera la plate-forme roulant MEB+ (ex-MEB Entry) avec plusieurs options de motorisation et de capacité de batterie.

ID.Polo GTI et ID.Cross pour élargir l'horizon

Le constructeur ne donne pas encore beaucoup d'indications et cache le détail de son design sous une tenue de camouflage. Il offre cependant un premier aperçu d'un variante ID.Polo GTI qui entrera en production au même moment que le modèle ID.Polo.

Côté SUV, on trouve le concept ID.Cross, version électrifiée du T-Cross, et qui doit faire son apparition fin 2026. Avec ces nouveaux modèles à venir, Volkswagen affirme qu'une nouvelle ère de véhicules électriques abordables va s'ouvrir.

Le constructeur promet notamment d'écouter les retours des consommateurs concernant leur niveau de finition, la qualité des matériaux et l'ergonomie de l'habitacle, avec un mélange de fonctions numériques et d'éléments (boutons, molettes...) physiques.

Il faudra bien cela pour résister à l'assaut des constructeurs chinois qui multiplient les modèles sur tous les segments et ne semblent guère freinés par les tarifs douaniers à l'importation.