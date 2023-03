L'un des principaux freins à l'adoption des véhicules électriques reste leur prix élevé, à moins de faire d'énormes concessions. Les constructeurs envisagent l'arrivée de véhicules électriques moins onéreux mais seulement une fois que certaines barrières, dont celle du coût des batteries électriques, aura diminué.

Ce cap, associé à la maîtrise grandissante de la production industrielle des véhicules électriques, pourrait ne plus être très loin. Le constructeur Volkswagen tente de le matérialiser avec la présentation de la Volkswgen ID. 2all, un concept qui donnera lieu à un véhicule de série ID. 2 d'ici 2025...avec un tarif de moins de 25 000 euros.

Moteur électrique à l'avant

Le concept car affiche des lignes rappelant celles de la Polo et s'appuie sur un train roulant électrique MEB mais dans une variante MEB Entry plaçant le moteur électrique sur l'essieu avant (et non arrière comme précédemment).

Volkswagen propose pour la ID. 2all un moteur de 166 kW / 226 ch et une autonomie annoncée de 450 km en cycle WLTP pour une vitesse maximale de 160 km/h.

La technologie et la capacité de la batterie ne sont pas indiquées mais elle pourra passer de 10% à 80% de charge en 20 minutes environ, sans précision sur la puissance supportée.

Descendre en gamme en conservant sa cohérence

A l'intérieur, on trouvera essentiellement des écrans, pour les instruments de bord comme pour la console centrale, le tout dans un style assez épuré laissant de l'espace pour des rangements.

La Volkswagen ID.2 fait d'un ensemble de dix véhicules électriques qui serviront de gamme principale d'ici 2026. Volkswagen annonce par ailleurs le développement d'un véhicule électrique (VW ID.1 ?) qui pourra être proposé à moins de 20 000 euros.

Vers 25 000 euros, la Volkswagen ID.2 trouvera sans doute sur sa route la Renault 5 électrique et peut-être une Tesla Model 2 dont la rumeur reste active mais qui n'a pas fait encore fait l'objet d'annonces.