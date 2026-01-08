Après des débuts compliqués pour les EX30 et EX90, le constructeur suédois joue une carte maîtresse avec l'EX60, son futur SUV de taille intermédiaire.

Prévu pour une présentation officielle le 21 janvier, ce modèle s'attaque frontalement au cœur du marché, dominé par des concurrents comme le Tesla Model Y.

L'enjeu est de taille : prouver que Volvo peut allier son image de marque axée sur la sécurité à une excellence technologique de premier plan dans le domaine de l'électrique.

Une autonomie et une vitesse de charge qui changent la donne

La promesse principale de l'EX60 réside dans ses performances énergétiques. Volvo annonce une autonomie stupéfiante de 640 kilomètres selon le cycle EPA américain, et même 810 km en norme WLTP européenne, le tout pour une version à transmission intégrale.

Cette performance est rendue possible par une nouvelle plateforme SPA3, conçue exclusivement pour l'électrique. Mais l'endurance ne fait pas tout. La rapidité de la recharge était une priorité.

Volvo veut ainsi transformer l'angoisse de l'autonomie en "confort d'autonomie", où le plein d'énergie s'intègre dans une simple pause-café de quelques minutes.

L'architecture 800 volts au service de l'efficacité

Pour atteindre de telles vitesses, le SUV suédois sera le premier de la marque à adopter une architecture 800 volts. Cette technologie, déjà vue chez des concurrents comme Hyundai et Kia, permet de supporter des puissances de charge bien plus élevées.

Concrètement, l'EX60 pourrait récupérer 270 kilomètres d'autonomie en seulement 10 minutes sur une borne de 400 kW. Le temps nécessaire pour passer de 10 à 80 % de batterie est estimé à seulement 19 minutes, un chiffre qui le place directement parmi les meilleurs élèves de la catégorie et loin devant son grand frère, l'EX90.

Megacasting et batterie structurelle : l'optimisation à tous les niveaux

Ces avancées ne reposent pas sur une chimie de batterie disruptive mais sur une optimisation poussée de la conception et de la fabrication. Volvo intègre pour la première fois le megacasting, une technique qui utilise d'immenses pièces d'aluminium moulées pour remplacer des dizaines de composants soudés.

Couplée à une batterie structurelle "cell-to-body", où les cellules sont intégrées directement au châssis, cette approche permet de réduire le poids, d'augmenter la rigidité et de baisser les coûts de production.

Volvo se montre d'ailleurs confiant sur la durabilité, offrant une garantie de 10 ans sur la batterie.

Avec un prix qui devrait s'aligner sur celui de l'actuel XC60 hybride rechargeable et des fonctionnalités comme le V2G (Vehicle-to-Grid) de série, qui permet de transférer l'électricité stockée dans la batterie du véhicule vers le réseau électrique, l'EX60 a tous les atouts pour devenir le nouveau best-seller de la marque.

La production doit débuter au premier semestre 2026, et il restera à voir si, cette fois, le logiciel sera à la hauteur de l'implacable réalité du matériel. C'est sans doute le dernier défi que Volvo doit relever pour s'imposer durablement.