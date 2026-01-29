Le 23 janvier dernier, un robotaxi Waymo a été impliqué dans une collision avec un jeune piéton à Santa Monica en Californie. Suite à cet événement et le jour même, l'entreprise a contacté la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui a confirmé le lancement d'une enquête pour faire la lumière sur les circonstances et les performances du système de conduite autonome.

Comment l'accident s'est-il déroulé ?

L'incident a eu lieu près d'une école primaire durant les heures de dépose des élèves, un moment de forte affluence. Selon les rapports, l'enfant a soudainement traversé la chaussée en surgissant de derrière un SUV garé en double file, se retrouvant directement sur la trajectoire du véhicule Waymo.

Waymo assure que sa technologie a " immédiatement détecté l'individu " et a déclenché un freinage d'urgence. La vitesse du robotaxi a été réduite d'environ 27 km/h à moins de 10 km/h avant l'impact.

Selon Waymo, cette décélération a probablement évité des blessures bien plus graves, et affirme dans un communiqué qu'un " conducteur humain totalement attentif dans la même situation aurait percuté le piéton à environ 22 km/h ".

Que cherche à déterminer l'enquête de la NHTSA ?

L'Office of Defects Investigation de la NHTSA se concentre sur le fait de savoir si le véhicule a fait preuve de la prudence appropriée compte tenu du contexte. La proximité immédiate d'une zone scolaire, la présence d'autres enfants et d'un agent de la circulation sont des éléments qui seront examinés de près par les enquêteurs.

L'agence fédérale va analyser en profondeur le comportement prévu des systèmes de conduite automatisée de Waymo dans de tels environnements. Cela inclut le respect des limitations de vitesse spécifiques aux zones scolaires et la capacité du système à anticiper les comportements imprévisibles des jeunes piétons.

Cet incident est-il un cas isolé pour Waymo ?

Cet événement survient à un moment où Waymo est déjà scruté pour d'autres problèmes. La National Transportation Safety Board (NTSB) a récemment ouvert sa propre enquête concernant des véhicules Waymo qui auraient dépassé de manière inappropriée des bus scolaires à l'arrêt à Austin, au Texas.

Pour répondre à des signalements similaires, Waymo avait déjà procédé à un rappel logiciel afin de corriger ce comportement. Cependant, la survenue de nouveaux incidents jette un doute sur la fiabilité du système dans des situations complexes impliquant la sécurité des enfants.