La situation s'est envenimée au Texas, où la filiale d'Alphabet fait face à une surveillance accrue. L'administration nationale de la sécurité du trafic routier (NHTSA) a officiellement ouvert une enquête sur Waymo après qu'une série d'incidents préoccupants a été documentée. Le district scolaire indépendant d'Austin a recensé pas moins de 19 cas distincts où les véhicules autonomes de la société ont illégalement dépassé des bus scolaires alors que leurs feux rouges clignotaient et leurs bras d'arrêt étaient déployés. Ce comportement constitue une infraction grave au code de la route et met directement en danger les enfants.

Pourquoi le correctif logiciel de Waymo est-il jugé insuffisant ?

Le cœur du problème réside dans la persistance des défaillances malgré les assurances de l'entreprise. L'enquête initiale de la NHTSA avait été déclenchée en octobre suite à un événement similaire en Géorgie. En réponse, Waymo avait affirmé avoir déployé une mise à jour logicielle pour résoudre ce comportement dangereux. Cependant, les données du district scolaire d'Austin révèlent une tout autre réalité : au moins cinq de ces infractions ont eu lieu après l'application de ce prétendu correctif.

Cette récurrence met en lumière une potentielle lacune fondamentale dans la capacité du système de conduite autonome à interpréter et à réagir correctement à des situations complexes et critiques. Le constat est sans appel : la solution technique proposée par Waymo n'a pas été à la hauteur, jetant un doute considérable sur la maturité de sa technologie face aux imprévus de l'environnement scolaire.

Quelle a été la réaction face au refus de l'entreprise de coopérer ?

Face à la gravité de la situation, le district scolaire a demandé à Waymo de suspendre ses opérations près des écoles durant les heures de ramassage et de dépôt des élèves. De manière surprenante, l'entreprise a refusé de cesser ses activités. Cette décision a été très mal perçue, d'autant plus qu'un nouvel incident a été signalé le 1er décembre, impliquant un véhicule autonome s'approchant d'un autobus en plein chargement d'élèves. Un cas particulièrement effrayant a même été rapporté, où une voiture Waymo a dépassé un bus quelques instants seulement après qu'un enfant a traversé, alors que ce dernier se trouvait encore sur la chaussée.

Cet entêtement a poussé la NHTSA à durcir le ton. Le 24 novembre, l'agence a formellement interrogé l'entreprise sur son refus de suspendre ses services et a exigé des clarifications sur l'efficacité réelle de ses mises à jour. Les enquêteurs fédéraux restent sceptiques et ont demandé à Waymo de fournir des réponses détaillées avant le 20 janvier, incluant un rapport complet sur tous les incidents et les mesures correctives prévues.

Quelles sont les implications pour l'avenir de la conduite autonome ?

Cette affaire dépasse le simple cas de Waymo et pose de sérieuses questions sur la viabilité et la sécurité de la technologie de conduite autonome dans son ensemble. Alors que ces véhicules sont conçus pour éliminer l'erreur humaine, ils doivent prouver leur capacité à gérer des scénarios où la moindre défaillance peut avoir des conséquences tragiques, surtout lorsqu'il s'agit des usagers les plus vulnérables de la route. La confiance du public est un pilier essentiel pour le déploiement à grande échelle de cette technologie.

Waymo, qui ambitionne de s'étendre dans plus de 20 villes, est désormais sous une pression immense pour démontrer que sa technologie est non seulement innovante, mais surtout infailliblement sûre. Les semaines à venir seront décisives pour savoir si l'entreprise prendra des mesures plus énergiques ou si les régulateurs devront imposer des contraintes plus strictes pour garantir la protection des enfants aux abords des écoles.