Le groupe Alphabet (Google) se rapproche du seuil symbolique des 4 000 milliards de dollars de capitalisation, porté par l'intelligence artificielle et une confiance retrouvée des investisseurs.

Le géant de la tech, dopé par le succès de Gemini 3 et ses activités Cloud, signe une année boursière record malgré les craintes persistantes d'une bulle spéculative.

La maison mère de Google est sur le point de rejoindre le club très fermé des entreprises valant plus de 4 000 milliards de dollars. Lundi, l'action a grimpé de plus de 5 % pour atteindre un record historique de 315,9 dollars.

Cette dynamique place Alphabet dans une position de force inédite sur les marchés financiers, effaçant les doutes qui pesaient sur sa capacité à innover face à la concurrence. La firme de Mountain View profite pleinement de l'engouement actuel pour les valeurs technologiques.

Une remontée fantastique portée par la tech

Avec une capitalisation boursière atteignant désormais 3 820 milliards de dollars, le groupe surperforme largement ses rivaux historiques cette année. Si Apple et Nvidia ont déjà franchi ou approché ces sommets, la performance de Google marque un tournant psychologique majeur.

Le titre a bondi de près de 70 % depuis janvier, une ascension qui témoigne de l'appétit vorace des investisseurs pour les modèles économiques éprouvés. Ce rallye boursier intervient alors que le secteur technologique semble, pour l'heure, épargné par les pressions antitrust les plus sévères.

L'IA générative comme moteur de croissance

Ce regain de forme s'explique par une stratégie agressive dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. Longtemps perçue comme étant à la traîne après le lancement de ChatGPT, l'entreprise a su inverser la vapeur grâce au succès de son modèle Gemini 3 et à la rentabilité explosive de sa division Cloud.

L'entrée au capital de Berkshire Hathaway (le fonds du multi-milliardaire Warren Buffett) a également servi de catalyseur, rassurant les marchés sur la solidité des fondamentaux du groupe face aux nouveaux entrants.

Entre euphorie boursière et craintes de bulle

Malgré ces chiffres vertigineux, la prudence reste de mise chez certains observateurs qui évoquent le spectre de la bulle internet des années 90. Sundar Pichai lui-même a mis en garde contre une certaine "irrationalité" ambiante, rappelant que les valorisations actuelles pourraient se déconnecter des réalités économiques.

De plus, le contexte réglementaire reste tendu, même si l'entreprise a pour l'instant esquivé le démantèlement de ses activités de recherche, la vigilance demeure indispensable pour la suite des opérations en 2026.