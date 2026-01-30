Avec ses robotaxis, Waymo a affiché ses ambitions pour le marché britannique. La filiale d'Alphabet espère pouvoir lancer son service de taxis sans chauffeur dans les rues de Londres dès le mois de septembre de cette année.

Pour le moment, une flotte de véhicules Jaguar est déjà en circulation, mais avec des conducteurs de sécurité à bord, afin de cartographier la capitale anglaise et analyser les comportements de conduite locaux.

Un calendrier réglementaire qui est encore incertain

Le lancement du service commercial reste suspendu à une évolution de la législation. Pour autoriser les taxis sans chauffeur, la réglementation devrait être modifiée dans la seconde moitié de 2026, sans toutefois de date précise.

En attendant, Waymo a initié une phase pilote pour se préparer, et a reçu le soutien du gouvernement outre-Manche pour " faire des voitures autonomes une réalité sur les routes britanniques ".

Une fois les règles assouplies, les passagers pourront commander leur course via une application dédiée, bien que les trajets vers les aéroports ne soient pas inclus dans l'offre initiale.

La concurrence se tient également prête

Pour son déploiement à Londres, Waymo s'appuie sur une flotte de véhicules Jaguar (Jaguar I-PACE) équipés de la technologie Waymo Driver. Un porte-parole a indiqué que les prix seront compétitifs mais premium, avec une tarification qui augmentera pendant les périodes de fortes demandes.

Waymo ne sera pas seul sur le marché britannique. Ses concurrents directs, Uber et Lyft, se tiennent également prêts à lancer leurs propres services de robotaxis au Royaume-Uni, dès que la réglementation le permettra. Ces deux entreprises ont choisi de s'associer avec le géant chinois Baidu pour leurs véhicules.