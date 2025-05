Alors que la conquête de la Lune doit encore se concrétiser et tandis que les prochaines missions du programme Artemis sont retardées pour les finaliser mais risquent de connaître des embûches avec les coupes budgétaires de la NASA, Elon Musk, débarrassé de sa mission de réduction des dépenses au sein du DOGE, veut voir plus loin.

La conquête de Mars est l'un des objectifs affichés dès le premier jour de l'investiture de Donald Trump et ce dernier espère bien pouvoir annoncer des résultats avant la fin de son mandat, soit 2028, à moins de tenter sa chance pour un troisième mandat, ce qui serait une première pour un président américain.

Le vaisseau spatial Starship doit être le moyen de locomotion jusqu'à la planète rouge et la firme SpaceX d'Elon Musk s'emploie à en finaliser le design. Le neuvième vol d'essai a de nouveau conduit à la destruction de l'engin spatial mais ce n'est pas ce qui arrêtera le milliardaire.

2026 au plus tôt, 2028 au pire

Ce dernier remet une pièce dans la machine en réaffirmant vouloir envoyer un premier vaisseau Starship vers Mars dès fin 2026, quand la Terre et Mars seront au plus proche, réduisant le temps de trajet à un intervalle entre 7 et 9 mois.

Dans une longue vidéo diffusée sur le réseau social X via le compte de SpaceX, il détaille la stratégie prévue pour atteindre Mars. Tout en reconnaissant que le calendrier dépendra évidemment des progrès réalisés dans la conception de Starship et la réussite de manoeuvres orbitales, il suggère que ce timing pour fin 2026 a 50% de chances d'être atteint.

Si Starship n'est pas prêt dans cette courte fenêtre, il faudra patienter jusqu'en 2028, prochaine période du rapprochement Terre-Mars. Le premier vaisseau Starship à partir pour la quatrième planète du système solaire ne fera pas encore appel à des humains mais plutôt à un équipage composé d'un ou plusieurs robots Optimus conçus par Tesla, autre entreprise d'Elon Musk.

La conquête de Mars...et au-delà

Ce n'est qu'au deuxième ou troisième voyage vers Mars que des humains pourraient embarquer dans le vaisseau spatial, indique encore Elon Musk. Comme lors des présentations précédentes, il anticipe la nécessité d'envoyer 1000 à 2000 vaisseaux Starship annuellement si l'on veut établir une colonie humaine durable.

Dans le même temps, c'est aussi à bord d'un vaisseau Starship que des humains fouleront de nouveau le sol lunaire en 2027 à l'occasion de la mission Artemis 3, soit 50 ans après les dernières missions Apollo de la NASA.

L'objectif global reste le même : rendre l'espèce humaine multiplanétaire et capable de s'installer sur d'autres planètes afin d'assurer sa survie en cas de catastrophe terrestre, qu'elle soit naturelle (un astéroïde façon extinction des dinosaures) ou provoquée (guerre nucléaire).