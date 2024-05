Pendant qu'Intel doit donner le coup d'envoi de sa technique de gravure Intel 20A (équivalent 2 nm) avec les processeurs Arrow Lake, la firme a également commencé à évoquer la génération suivante Lunar Lake au salon CES 2024 en début d'année.

On sait déjà que Arrow Lake constituera une famille de processeurs pour PC de bureau, tandis que Lunar Lake aura un profil plutôt mobile. Cette famille n'a pas encore été vraiment précisé mais une entreprise chinoise pré-annonce déjà un premier produit l'utilisant et qui sera présenté durant le salon Computex 2024 fin mai.

Une console Lunar Lake sortie de nulle part

Il prend la forme de la console de jeu Weibu GP10 confirmant le profil très basse consommation de Lunar Lake et qui pourrait donc venir se frotter à la plate-forme AMD Ryzen Z1 déployée sur plusieurs consoles portables récentes.

L'histoire ne dit pas encore si Lunar Lake peut s'adapter à de multiples profils de consommation, de la console de jeu à l'ultraportable, ou bien si ce produit GP10 est une sorte de concept intégrant Lunar Lake.

Lunar Lake bientôt officiel

La console de jeu est annoncée avec un affichage tactile 11 pouces en résolution 1920 x 1080 pixels et le processeur Lunar Lake est accompagné de 64 Go de RAM LPDDR5X et de 2 To de stockage NVME au format M.2.

La fiche technique évoque le support du WiFi 6E et la présence d'une connectique USB-C en USB 4.0, d'un prise casque et d'un lecteur de carte mémoire. Rien n'est dit sur la partie graphique mais elle devrait s'appuyer sur une nouvelle architecture Xe 2 Battlemage...pas encore officialisée non plus.

Pas sûr non plus que la console GP10 entre dans la catégorie des AI PC qui doivent révolutionner le marché du PC à partir du second semestre. Le Computex 2024 promet donc d'être riche en nouveautés processeurs et GPU !