La très populaire application de messagerie WhatsApp prépare un changement notable. En développement et repérée dans une version bêta de l'application Android par WABetaInfo, une fonctionnalité permettra prochainement aux utilisateurs de discuter avec des personnes n'ayant pas de compte.

Le principe des conversations d'invités

Sur le principe, un utilisateur de WhatsApp pourra inviter n'importe qui à une conversation en générant un lien direct. Ce lien à partager ouvrira une interface de discussion sans besoin pour le destinataire d'installer l'application ou de créer un compte.

A priori, l'accès devrait se faire par le biais d'une interface web, un peu à la manière de WhatsApp Web, pour créer une session privée.

En l'occurrence, il ne s'agit pas du travail mené par Meta pour l'interopérabilité de WhatsApp et Messenger avec les plateformes tierces, en vertu des obligations du DMA en Europe.

Des limitations importantes

Les discussions avec des invités seront strictement individuelles, sans possibilité de discussions de groupe. Une croix sera aussi faite sur le partage de fichiers, les messages vocaux et vidéo, ainsi que les appels. Par contre, le chiffrement de bout en bout restera en vigueur.

Une finalisation et un déploiement à grande échelle restent des inconnues à ce stade. Par ailleurs, on peut s'interroger sur de potentiels risques avec des liens de phishing, par exemple. De quoi brouiller un peu le récent message de WhatsApp pour lutter contre les arnaques.