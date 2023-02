La dernière version de l'application de messagerie WhatsApp de Meta a droit au déploiement de quelques nouveautés, dont la possibilité d'ajouter des légendes lors de l'envoi de documents, des avatars personnalisés qui peuvent être utilisés en tant que stickers et photos de profil.

Pour les groupes, WhatsApp autorise par ailleurs des sujets et descriptions plus longs dans le but d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Ces changements sont communs à l'application WhatsApp pour Android et pour iOS, mais d'autres nouveautés sont plus spécifiques.

Du côté d'Android, l'application WhatsApp permet dorénavant l'envoi de jusqu'à 100 photos ou vidéos en même temps. C'est une limite bien plus importante qu'auparavant. Elle était en effet fixée à 30 photos ou vidéos en même temps.

Enfin le PiP avec WhatsApp pour l'iPhone

Avec l'application WhatsApp sur iOS, le Picture-in-Picture (PiP) est désormais pris en charge. Il faisait l'objet d'un test en bêta depuis fin 2022. Le PiP permet d'effectuer plusieurs tâches à la fois, sans besoin de mettre en une vidéo.

Le support du Picture-in-Picture sur iPhone avec WhatsApp a largement tardé à arriver. Il faut en effet se souvenir que cette fonctionnalité de PiP a fait son apparition depuis la publication d'iOS 14 par Apple.

Une application de messagerie très populaire

Récemment, WhatsApp s'est penché sur les statuts. Leur propos est de partager des informations et contenus éphémères qui disparaissent au bout de 24 heures. Hormis les réactions aux statuts avec des émojis, un nouvel anneau de statut pour la photo de profil des contacts et un aperçu du contenu, les statuts vocaux ont été introduits.

Voice Status autorise l'enregistrement et le partage d'un message vocal d'une durée de jusqu'à 30 secondes en tant que statuts WhatsApp.

D'après Meta, plus de 2 milliards de personnes utilisent aujourd'hui WhatsApp de manière quotidienne et afin de communiquer avec des contacts. Ce sont plus de 100 milliards de messages qui sont envoyés chaque jour.