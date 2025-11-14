C'est une conséquence directe de la législation DMA (Digital Markets Act). L'application de messagerie dominante WhatsApp est sur le point de déployer son intégration avec des services tiers en Europe.

Baptisée " third-party chats ", la fonctionnalité sera signalée aux utilisateurs européens par une notification dans les paramètres. Ils auront alors la possibilité de l'activer.

BirdyChat et Haiket sont les premiers concernés

Pour cette première phase de lancement, Meta s'est associé à deux services de messagerie : BirdyChat et Haiket. Sans leur faire offense, ils sont relativement peu connus du grand public. Après tout, c'est aussi un objectif du DMA de ne pas les marginaliser.

Les utilisateurs de WhatsApp qui activeront l'option pourront échanger des messages texte, des images, des messages vocaux, des vidéos et des fichiers. Meta précise que la possibilité de créer des groupes avec des utilisateurs tiers sera disponible une fois que ses partenaires seront prêts à la prendre en charge.

Avec chiffrement de bout en bout

L'enjeu principal de cette ouverture reste la confidentialité. Meta affirme que l'intégration est le fruit de plus de trois ans de travail avec les services de messagerie européens et la Commission européenne.

La condition sine qua non imposée par Meta, conformément aux exigences du DMA, est que les applications de messagerie tierces doivent utiliser le même niveau de chiffrement de bout en bout (E2EE) que WhatsApp.

Une interopérabilité avec des limites

Pour l'instant, cette avancée reste confinée aux plateformes mobiles. L'interopérabilité fonctionnera sur WhatsApp pour Android et iOS. En revanche, elle ne sera pas disponible, du moins au lancement, sur les clients pour ordinateur ou le Web.

Les utilisateurs auront le choix de recevoir les messages tiers dans un dossier séparé ou de les combiner dans leur boîte de réception principale. Meta avertit également que les applications tierces pourraient gérer les données différemment de ce que fait WhatsApp.