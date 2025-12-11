Ce mois de décembre 2025, une page se tournera pour les possesseurs de certains téléphones emblématiques. L'application de messagerie Meta a officialisé la fin du support pour une sélection d'appareils jugés obsolètes. Cette mesure n'est pas une surprise, mais une piqûre de rappel brutale sur le cycle de vie de nos technologies.

Les modèles concernés, autrefois des fleurons du marché, sont désormais considérés comme des portes d'entrée potentielles pour les menaces informatiques.

Pourquoi WhatsApp abandonne-t-il ces téléphones ?

La raison principale est simple : la sécurité. Pour fonctionner correctement et protéger la confidentialité des échanges, WhatsApp dépend des protocoles de sécurité intégrés aux systèmes d'exploitation Android et iOS. Or, les appareils visés ne peuvent plus recevoir les mises à jour logicielles de leurs fabricants. Samsung, par exemple, a stoppé le support du Galaxy S7 en 2020, et Apple celui de l'iPhone 6s en 2021.

Sans ces correctifs, des vulnérabilités critiques ne sont plus comblées, exposant les utilisateurs à des risques de piratage, d'espionnage ou d'interception de messages. Maintenir la compatibilité forcerait les ingénieurs de WhatsApp à composer avec des failles béantes, ce qui est tout simplement inenvisageable pour une application dont le chiffrement de bout en bout est l'un des principaux arguments de vente. C'est un cas typique d'obsolescence logicielle, où le matériel est encore fonctionnel mais le logiciel, lui, est dépassé.

Quels sont les modèles de smartphones concernés ?

La liste est précise et inclut des appareils qui ont marqué leur époque. Si votre téléphone figure parmi eux, il est temps de réfléchir à une alternative avant l'échéance. Cette décision impacte directement des millions d'utilisateurs qui devront investir dans de nouveaux smartphones pour rester connectés via l'application.

Voici la liste complète des huit modèles qui ne seront plus pris en charge :

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy C9 Pro

iPhone 6s

Huawei Mate 9 Pro

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi 5 Pro

HTC 10 evo

Sony Xperia XZ

Concrètement, que va-t-il se passer pour les utilisateurs ?

La transition ne sera pas brutale. Dans un premier temps, les utilisateurs recevront des notifications régulières au sein de l'application les avertissant de la fin imminente du support. Progressivement, certaines fonctionnalités commenceront à présenter des dysfonctionnements. Les appels vidéo pourraient se couper, l'envoi de fichiers multimédias ralentir et l'expérience utilisateur globale se dégrader fortement.

Finalement, l'application refusera tout simplement de se connecter aux serveurs de Meta. Bien que le chiffrement des conversations reste actif en théorie, son efficacité sera compromise par l'absence de mises à jour de l'OS. Les utilisateurs auront alors quelques options : basculer sur la version web de WhatsApp, changer de messagerie, ou, solution la plus recommandée, sauvegarder leurs données et acquérir un téléphone compatible.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon téléphone est un iPhone SE de première génération, est-il concerné ?

Oui, très probablement. Le premier iPhone SE partageait de nombreux composants internes avec l'iPhone 6s, y compris le même processeur. Puisque l'iPhone 6s est sur la liste, il est quasiment certain que l'iPhone SE de première génération (sorti en 2016) sera également affecté par cette fin de support.

Existe-t-il une solution pour continuer à utiliser WhatsApp sur ces vieux appareils ?

Pour les utilisateurs d'Android les plus avertis, l'installation d'une "Custom ROM" comme LineageOS peut parfois prolonger la vie d'un appareil en lui fournissant une version plus récente d'Android. Cependant, cette manipulation est technique et n'est pas sans risques. Pour les propriétaires d'iPhone, aucune alternative de ce type n'existe.

Quelles sont les versions minimales requises pour faire fonctionner WhatsApp ?

Pour garantir un fonctionnement optimal et sécurisé, WhatsApp exige au minimum un appareil tournant sous Android 5.0 ou une version ultérieure. Pour les appareils Apple, il est nécessaire de disposer d'iOS 15.1 ou d'une version plus récente.