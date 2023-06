Dans le giron de Meta, l'évolution de l'application de messagerie WhatsApp est en marche. Une fonctionnalité de partage d'écran avait déjà été repérée pour la version bêta de WhatsApp sur Android. Elle fait désormais son apparition sur Windows.

Toujours en bêta, ce partage d'écran est disponible pour certains testeurs ayant téléchargé l'application WhatsApp depuis le Microsoft Store (WhatsApp Beta). Lors d'un appel vidéo, il peut concerner une fenêtre spécifique ou la totalité de l'écran.

WABetaInfo souligne que les utilisateurs de smartphones qui prennent part à l'appel vidéo ont également la possibilité de voir le contenu partagé sur Windows. Aucun indice par contre à propos d'un déploiement dans une version stable.

Après l'officialisation des chaînes WhatsApp

La messagerie WhatsApp s'appuie sur le numéro de téléphone pour la création et l'identité d'un compte. WhatsApp planche sur un nom d'utilisateur unique à lier au compte et pour permettre la recherche par celui-ci.

WhatsApp a par ailleurs récemment officialisé la venue des chaînes, avec de futures possibilités de monétisation à la clé pour ce moyen de communication avec des consommateurs.

Selon Meta, les chaînes sur WhatsApp ont vocation à devenir la fonctionnalité de diffusion de messages publics la plus sécurisée… même s'il n'y aura pas de chiffrement de bout en bout par défaut.

Le chiffrement de bout en bout pour les chaînes WhatsApp est envisagé dans certains cas, comme des associations à but non lucratif ou de santé. Le déploiement des chaînes ne concerne que Singapour et la Colombie pour le moment, avant de toucher d'autres pays.