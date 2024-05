Sur Android et iOS, l'application de messagerie WhatsApp de Meta se refait une beauté. Un relooking qui concerne plus de 2 milliards de personnes par jour dans le monde. Avec autant d'utilisateurs, il vaut mieux vaut ne pas se louper. Pas de risque en l'occurrence, puisqu'il n'y a pas de révolution à attendre.

L'objectif affiché est de conserver une interface familière pour ne pas rompre avec des habitudes bien ancrées. Le tout étant guidé par une facilité d'utilisation. Deux évolutions sont notamment mises en avant : une actualisation de l'apparence et des icônes, de nouvelles illustrations avec plus d'animations.

Une nouvelle palette de couleurs est également introduite, sachant que plus de 35 itérations de couleurs différentes ont été envisagées. Pas de panique… cela reste dans l'emblématique vert de l'application de messagerie.

Le mode sombre (dark mode) optionnel est par ailleurs encore plus sombre et doit améliorer la lisibilité. " Nous nous sommes concentrés sur un contraste plus élevé et des tons plus profonds pour réduire la fatigue oculaire dans les environnements faiblement éclairés. "

Android au diapason d'iOS

Sur Android, une barre de navigation déjà connue du côté de la version iOS de WhatsApp fait son apparition en bas de l'écran. Elle permet de mieux positionner l'accès à des onglets depuis les pouces des utilisateurs.

Dans le même temps, les filtres de discussion pour mieux organiser les conversations restent en haut de la liste de celles-ci. Nul besoin d'un long défilement de la boîte de réception pour trouver les conversations recherchées.

Pour l'iPhone, l'envoi de photos et vidéos abandonne le menu en plein écran au profit d'une fenêtre extensible permettant de voir les fonctionnalités idoines.

Faire de la place pour Meta AI

Rappelons que Meta AI (le chatbot IA de Meta) a vocation à prendre une ampleur grandissante dans les produits et les applications de Meta. Il profite des dernières avancées avec le modèle d'IA Llama 3, même si Meta AI n'est pas encore disponible dans nos contrées.

Le relooking de WhatsApp se fait avec une exposition privilégiée de Meta AI. " Qu'il s'agisse de discuter en famille, de collaborer à des projets, d'interagir avec des entreprises ou d'accomplir des tâches avec Meta AI, nous nous efforçons d'apporter de nouvelles fonctionnalités et des améliorations qui aident les utilisateurs à en faire plus. "