Les amateurs de haute montagne connaissent bien la frustration des cartes numériques traditionnelles. Une fois en mode satellite, les paysages enneigés se transforment souvent en une masse de pixels blancs indistincts, rendant la distinction entre une pente douce et un couloir dangereux quasi impossible. C'est pour répondre à ce besoin de précision que Whympr, une application née à Chamonix en 2017, propose une avancée technologique majeure.

Quelle est la technologie derrière cette précision chirurgicale ?

Pour atteindre ce niveau de détail, Whympr combine deux technologies de pointe. La première est une imagerie satellite HD d'une résolution de 30 centimètres par pixel, soit la plus fine disponible commercialement au grand public aujourd'hui. Ces images, capturées en plein hiver, permettent d'afficher un terrain enneigé avec une clarté exceptionnelle qui change radicalement la lecture du paysage.

Contrairement aux fonds de carte génériques, souvent datés, cette approche permet de lire le terrain comme si l'on y était. Les champs de bosses, les couloirs et même les traces de skieurs deviennent visibles. La seconde technologie clé est le LiDAR, un système de télédétection par laser qui modélise le relief en 3D avec une exactitude stupéfiante.

En quoi cette carte surpasse-t-elle concrètement ses concurrents ?

La différence est frappante avec les applications grand public comme Strava, AllTrails ou même Google Maps. Ces dernières s'appuient sur des modèles 3D offrant une précision d'environ 30 mètres à l'horizontale et 10 mètres à la verticale. Dans ces conditions, une barre rocheuse de cinq mètres peut facilement passer inaperçue, créant un risque non négligeable.

Grâce à l'imagerie HD hivernale et au LiDAR, la carte 3D de Whympr offre une précision inédite permettant de distinguer parfaitement le relief enneigé et même les traces de skieurs (capture d'écran).

Whympr, grâce à sa technologie, abaisse ces chiffres à 1 mètre de précision horizontale et seulement 10 centimètres de précision verticale. Ce gain permet de visualiser clairement les moindres variations topographiques : arêtes, ruptures de pente ou micro-reliefs. Pour les pratiquants de ski de randonnée ou d'alpinisme, cette finesse peut faire la différence entre une sortie réussie et une situation périlleuse.

Où et comment peut-on accéder à cette nouvelle fonctionnalité ?

Pour l'instant, cette cartographie ultra-détaillée est concentrée sur le massif du Mont-Blanc et la vallée de Chamonix, le berceau de l'application. L'objectif de l'entreprise est de démontrer la puissance de son outil avant d'envisager un déploiement à plus grande échelle. La startup prévoit d'ailleurs de sonder sa communauté de 600 000 utilisateurs pour choisir les prochains massifs à numériser.

Ces nouvelles cartes sont intégrées à l'offre Whympr Premium, accessible via un abonnement annuel affiché à 24,99 €. Comme l'explique Tim McLean, co-fondateur de l'application, l'ambition était de coller aux besoins des montagnards qui exigent des informations fiables pour leurs activités. L'application propose aussi des données sur l'état des sentiers ou la météo pour chaque parcours.