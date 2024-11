Le WiFi 7 a fait ses premiers pas cette année et les équipements passent petit à petit à la dernière version du WiFi qui permet une nouvelle hausse des débits et de la portée, après le WiFi 6E qui ajoutait la bande libre 6 GHz en soutien aux débits.

Le WiFi 7 est là pour quelques années mais ensuite ? Déja se prépare la prochaine norme d'un des protocoles de communication sans fil les plus utilisés au monde avec le WiFi 8.

De son petit nom IEEE 802.11bn, le WiFi 8 aura une particularité : il n'offrira pas forcément des débits plus rapides que le WiFi 7. Car ce qui sera mis en avant dans cette future version, c'est la stabilité de la connexion, d'où sa dénomination Ultra High Reliability.

Un WiFi 8 qui ne cherche pas forcément à renforcer les débits

D'après des documents de travail diffusés par MediaTek et la WiFi Alliance, le WiFi 8 sera très proche du WiFi 7 concernant ses capacités de transport d'information et ses modulations qui resteront similaires, avec une couche physique (PHY) supportant jusqu'à 23 Gbps (8 x 2880 Mbps), dont 80% environ seront exploitables, les mêmes bandes de fréquences (2,4 / 5 / 6 GHz) et une modulation QAM 4096 offrant une bande passante de 320 Hz.

Le prochain protocole conservera également une rétrocompatibliité avec les anciennes générations de WiFi, ce qui reste un point fort de la technologie pour faciliter sa démocratisation sans se couper de la base existante.

Si les débits ne devraient pas évoluer, c'est la stabilité et l'efficacité des flux qui profitera d'avancées techniques avec différentes idées qui renforceront le concept du réseau mesh pour renforcer l'efficacité des transmissions

Comme pour les réseaux cellulaires, les cheminements ne seront plus figés et une vraie souplesse dans le choix des voies d'accès, des fréquences et des canaux sera de mise pour maintenir des débits élevés en toutes circonstances.

Car rien ne sert d'avoir des débits gigantesques s'ils s'effondrent à la moindre perturbation dans le réseau, que vous ayez changé de position par rapport au routeur ou que d'autres équipements occupent les ressources inutilement simplement parce qu'ils sont dans la zone de couverture.

Du haut débit tout le temps

PCWorld évoque plusieurs techniques comme le Co-SR (Coordinated Spatial Reuse), version optimisée du Spatial Reuse du WiFi 6, le Co-BF (Coordinated Beamforming) pour agréger plusieurs flux précisément vers le même appareil récepteur, sans perturber les autres équipements à proximité et éviter ainsi les phénomènes d'interférence et de congestion du signal, un grand classique des salons quand de nombreux appareils connectés en WiFi sont proches les uns des autres.

On trouvera aussi le DSO (Dynamic Sub-Channel) qui permettra de connaître les capacités de transmission de chaque équipement et d'adapter les débits en conséquence, les appareils plus performants profitant des meilleures capacités, ainsi qu'une révision des choix de débit possibles en fonction de la distance par rapport au routeur.

Pour le moment, le WiFi 8 n'est qu'une esquisse qui doit encore passer les étapes de certification et de validation et les estimations suggèrent qu'on ne verra pas les premiers équipements avant 2028, le temps aussi de laisser s'épanouir le WiFi 7.