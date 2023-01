La connectivité sans fil WiFi a évolué pour pour proposer une variante WiFi 6E qui utilise une troisième bande 6 GHz en plus du 2,4 GHz et du 5 GHz pour décongestionner l'utilisation des fréquences et augmenter encore les débits sans fil (à courte portée).

L'écosystème WiFi 6E étant encore peu développé, cet usage de la bande non licenciée 6 GHz reste rare et dégagé et offre beaucoup plus de capacité grâce à une bande passante plus importante.

Cette innovation a commencé à se diffuser dans l'industrie et elle devrait bientôt concerner les iPhone d'Apple. Une rumeur suggère en effet que le WiFi 6E sera présent dans la série iPhone 15 attendue à l'automne 2023.

WiFi 6E, oui, mais pas pour les modèles

C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de l'écosystème iOS mais il y aura peut-être une astuce. Comme pour d'autres fonctionnalités, le WiFi 6E pourrait être en fait une exclusivité des versions Pro.

Le leaker Unknownz21 a diffusé un diagramme supposé des antennes des versions standard et pro qui semble confirmer la présence du WiFi 6E mais uniquement pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus restant en WiFi 6.

Une différenciation standard / Pro toujours plus marquée

Il apparaît donc qu'Apple va assez fortement marquer la distinction entre les iPhone 15 standard et les modèles pro dans leurs fonctionnalités. Les documents obtenus par le leaker confirment par ailleurs la présence du processeur mobile Apple A17 Bionic gravé en 3 nm et la disparition des boutons physiques pour des zones tactiles haptiques sur les versions Pro

Ces nouveautés ne concerneront pas l'iPhone 15 standard qui restera en Apple 16 (comme les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max) et gardera de vrais boutons d'alimentation et de volume sur les tranches.

L'ensemble de la gamme va basculer sur un connecteur USB-C mais là encore, les versions Pro devraient profiter de débits plus importants.

Du côté d'Android, les smartphones premium disposent depuis plus d'un an d'une compatibilité WiFi 6E (encore faut-il disposer d'un routeur compatible) et les nouveaux modèles en train de sortir vont assurer une compatibilité WiFi 7 même si les équipements réseau n'existent pas encore.